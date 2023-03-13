【抗癌手冊】如何專業地照顧癌症病人？ 即睇《照顧者全面手冊》【附連結】

▲ 手冊提供一站式癌症資訊的錦囊。

我們愈來愈聽到各種不常見的病，如漸凍人、骨骼纖維化、脊椎強直症等數不清的病名，就像以前多數人不知道有抑鬱症、狂躁症，家人朋友不理解，都說是精神病，這都是基於我們的無知和不理解。但是，每個人從小就知道有癌症，幾十年前患上癌症等於被判了死刑，更有可能因高昂的治療費用而傾家蕩產，在過去很多年，癌症持續是香港的頭號殺手。

香港防癌會成立於1963年，雖說是防癌，實際上服務的是已經患上癌症的人。防癌會一直致力透過各項措施和服務，幫助癌患人士和家庭。1967年，香港防癌會設立一所專門為照顧癌症病人而設的醫院（即南朗醫院）。2006年首創癌症藥物資助計劃、2008年成立香港第一家癌症康復中心、2011年建立「攜手同行」外展家訪癌症支援計劃，一批又一批的熱心人士，在幫助癌症病人及家庭的路上，出錢出力，無償付出，令人敬佩。

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面對癌症，大多數人都會有些不知所措，上網或到處問親友是不足夠的，這時需要的是專業而正確的資訊。該會出版了一本《走過驚濤駭浪-癌症病人照顧者全面手冊》，除文字資料外，還有影音資料，包括醫生講解、過來人分享等，由他們講解抗癌過程中的知識和啟悟；此外，還有不少營養、心理、情緒支援等資訊，是提供一站式癌症資訊的錦囊，我誠意推薦閱讀。

小冊子已於衞生署診所、康樂及文化事務署的圖書館、東華三院、明愛、保良局等免費派發，同時亦可【按此】在網上閱讀。

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