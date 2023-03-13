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【夫妻關係】女婿首次見外母眼望1部位叫姐姐　老婆不滿：成餐飯眼沒離開過我媽

親子 12:13 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

女婿第一次見外母就咁輕佻，問外母個胸點解咁大，完全唔識尊重長輩。

外母見女婿，口水嗲嗲渧！但有人夫首之見外母竟口水嗲嗲渧！有台灣人妻日前在網上討論區發文，大呻老公失禮行為，她指媽媽從外地回到台灣，首次與老公見面聚餐，豈料老公一見外母即口花花說，外母太年輕叫不出媽媽，要叫姐姐，「整頓飯我老公眼睛都沒離開過我媽。」

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該名台灣人妻日前在Facebook的「匿名公社」以「我老公很賤餒」為題發帖，她表示媽媽16歲時生下她，但在她5歲時就離婚，之後改嫁到澳洲。當她結婚時，因新冠肺炎疫情肆虐，因此媽媽未能回台灣參加婚禮。

人妻指媽媽終於從外地返台灣，並安排了與老公一起見面聚餐，沒想到老公一見外母就口花花，

第一次跟我和我老公聚餐，結果我老公看到我媽就說，我媽太年輕了，叫媽叫不出口要叫姐姐，還一直跟我媽說為什麼她胸部這麼大，然後女兒（我）胸部這麼小。

人妻聽到非常不爽，她更怒指，「整頓飯我老公眼睛都沒離開過我媽，理都不理我」，雖然老公解釋是開玩笑，但她還是很不爽。

貼文一出，即掀起熱議，大批網民斥樓主老公很有問題，不懂尊重長輩，「放生吧…他應該連尊重兩個字都不會寫，不管是對妳媽還是妳！」、「有夠噁心，這種跟別的女人都不能開的玩笑，能跟岳母說的嗎？他不尊重妳也不尊重妳媽，妳怎麼沒當場巴下去？」、「這種男人通常都會母女通吃。」另有網民指，樓主老公行為噁心易出軌。

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責任編輯︰王明芳

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