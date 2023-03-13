【惡毒保姆】毒保姆為賺快錢餵長者食安眠藥掐死　CCTV揭恐怖惡行

▲ 「毒保姆」為賺快錢，餵97歲老人食安眠藥掐死，CCTV揭恐怖惡行。

不少家庭都會聘請保姆照顧家中老人，但防人之心不可無！廣州曾發生震驚社會的「毒保姆」案件，兇手為賺快錢故意殺死雇主家中97歲老人，CCTV揭其恐怖惡行。

最新影片：

綜合内地媒體報道，2015年1月6日，年約40多歲的陳宇萍，受雇到廣州市番禺區某馮姓家庭，看護家中97歲的老人。陳宇萍入職當日，老人吃了兩條香蕉，並和家人聊天、看電視，狀態良好。然而在1月7日凌晨，老人突然死亡，死時身旁只有保姆陳宇萍。

由於老人年事已高，家人起初並無疑心。而在靈堂上，有一位親戚指出，馮家保姆陳宇萍也曾照顧過自己家人，結果也發生了家人在次日突然死亡的事。馮家大驚並報警，保姆的恐怖行徑也隨之揭露。

濕毛巾掩面兼坐胸口

受害家屬翻看監控，驚見恐怖畫面：保姆在家中無人情況下， 先用濕毛巾掩住躺在床上的老人口鼻，更不顧老人的掙扎，多次坐在老人胸口上，甚至不顧老人掙扎，悠閒地撲扇。家屬們憤言：

知道真相後簡直太崩潰了，恨不能把她錘死！

不僅如此，受害老人的兒子還表示，保姆曾提出要給老人的遺體換壽衣，「當時就被我拒絕了」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「毒保姆」供述：想馬上拿工資回家過年

涉案保姆陳宇萍被捕後作供稱，在她入職當日，她即給老人餵服安眠藥。次日凌晨2時許，她來到老人房間，看到老人熟睡，便先用右手用力掐住老人脖子，左手同時按住老人放在胸前的右手，直至老人不再掙扎。陳宇萍此時再鬆手，拿來毛巾擦乾淨老人面貌，在確定老人已死亡後，才打電話通知家屬回家。而陳宇萍這一連串的恐怖行徑，只是為了賺快錢：

我跟家屬約定，如果照顧老人不滿一個月，就算只有1-2日，也要付給我一個月的工資。所以我採用先餵藥後掐頸的方式殺死老人，想馬上拿工資回家過年。

另外，陳宇萍丈夫及妹妹均表示，陳宇萍非常看重錢財，更有3個銀行帳戶，存款共17萬人民幣，聲稱是供3個子女未來讀書用。

專門照顧臨死或病重雇主

據番禺區内某些家政人員介紹，熟悉陳宇萍的人都叫她花名「雞萍」，名字由來是指她專門「執死雞」，即喜歡照顧臨死或病重的雇主，將其整死賺快錢：

凡是有生病、快要死的老人，她就專門搶著去做。有些雇主請她去照顧可以自己行走的老人，但過幾天該老人就死了。她是爭著做這類工，因為快點掙到錢。

受害家屬得知後，質疑區内或存在「執死雞」群體，在殺人後偽造現場，騙取1個月工資，「1日賺1個月的錢，1個月可以做10單！」。

判故意殺人罪執死刑

慘遭陳宇萍毒手的老人經法醫鑑定，死因是頸部受扼壓，致機械性窒息死亡，並從心血、胃內容物中檢出安眠藥成分，使其受害前一直處於昏睡狀態。2017年4月，廣州市中院一審以故意殺人罪，判處被告人陳宇萍死刑，二審維持原判。2020年5月，根據最高人民法院的命令，陳宇萍被依法執行死刑。2022年，中級人民法院院長王勇進行法院工作匯報時重申，已對「故意殺害被看護老人的『毒保姆』陳宇萍」執行死刑。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣