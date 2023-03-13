【離離合合】張致恆雯雯合體享親子樂　 曾轟丈夫無家用致兒子無錢上學

▲ 張致恆跟雯雯關係離離合合。

張致恆（Steven）與粉絲區燕雯（雯雯）3年前奉子成婚，婚後兩人誕下三子，期間兩人上演「季節性婚變」，雯雯除了賣網店自力更生賺錢外，月初發文指「不能再跟一些沒進步的人在一起」，似決心跟張致恆劃清界線。

不過今早 (13日)雯雯於社交平台分享張致恆陪大仔玩的片段，另有報道指，二人日前合體湊仔，被指關係時好時壞。

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關IG留言功能

從雯雯分享的IG片段所見，Steven於黃埔保齡球場教大仔「碌齡」，之後Steven更拖著兒子手仔，只見大仔崩崩跳非常開心。

雯雯於IG寫道：「平日總是面對吵吵鬧鬧…（差不多四歲，什麼已經懂）今日難得的親子活動，看到他的笑容了。$60 半小時 黃埔」，另外雯雯已關掉IG的留言功能，不想網民留言評論。

▲ 上月於IG分享一家四口照片。（取自instagram）

曾稱無錢搭車返學

其實月初雯雯才出post鬧爆Steven，只因兒子因無錢搭車返學而再一次請假，她表示已達底線及容忍極限，惟相隔一周，他們可花費60元去「碌齡」，似乎已解決經濟問題。

另外有讀者向媒體報料，指上周五（10日）晚於黃埔地鐵站剛遇Steven一家五口，當天Steven的裝束跟今日雯雯分享的片段一樣，故相信是同一日。

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N次傳離婚

至於頻傳離婚的Steven跟雯雯有說有笑，報道又指他們跟三名兒子於元朗站落車，疑似一齊返回元朗家。

養育3名兒子，雯雯近日已開設了網店，昨日Steven亦於IG轉載網店的資訊，幫雯雯的狗糧店「賣廣告」，另外雯雯於IG限時動態分享「看圖作文」四字，似回應媒體之報導。

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鬧張致恆「又廢又懶」

其實雯雯多次於IG狂轟Steven，上月9日雯雯於IG大鬧張致恆「又廢又懶」，其後鬧爆張致恆「完全唔理解你呢種人生存為乜。」及至16日晚，雯雯在IG Story分享跟3名兒子的合照。

當中她寫道：「今日開始承諾自己，努力給你們生活，盡我能力做比一個母親更多的給你們。我不能給你們完整家庭，但至少我們試過，總算有呢個回憶存在。往後我一定會好好學習照顧好你們，令你們的成長不會再多一個遺憾。」暗示跟張致恆正式分開。

本月初她再度發文，直斥Steven沒有給過家用，以致兒子沒有車錢返學，因而一次又一次請假。

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