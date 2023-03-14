【學生創業】曾患溝通障礙4歲才懂說話　中學女生製手語遊戲卡盼推社會共融

▲ 葉子瀅曾有溝通障礙，她以借自身經歷創作手語卡，盼推動共融。

培養創新人才，讓學生嘗試創業是好方法。有非牟利機構舉辦青年創意市集，逾千名中學生組成近70間公司，推出過百款產品，從籌集資金、規劃業務、生產和營養產品都一手包辦。有曾患溝通障礙的女學生，運用自身經歷創作手語卡，盼推廣手語，推動社會共融。

非牟利機構青年成就香港部（JAHK）在上周末（11及12日）舉辦全港最大型青年創意市集，1700名14至18歲的中學生組成近70間學生公司，在義務商界顧問指導下，從團隊組建、籌集資金、業務發展劃、生產及營銷產品等都一手包辦，並透過創業家培訓工作坊，學習初創企業家和科技專才的創業錦囊，推出逾百款自家設計產品，包括原創服飾、家居擺設、精品等。

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遊戲卡推廣手語共融

其中一間參考中學啟新書院，學生組成了公司Elipsis，與社企 Project Dignity Hong Kong 合作，製作一款手語猜謎遊戲卡，教玩家基本香港手語，獲得主辦單位的「最佳陳列獎」、「最佳商品獎」及「最佳市場營銷獎頭5名獎」。

該組6名成員來自不同地區，包括印度、英國、美國和香港，希望遊戲卡能倡導社會接受和使用不同的溝通方式，創造一個無障礙的世界。成員葉子瀅分享，創作這手語卡是源自自身經驗，她曾是一名有溝通障礙的小朋友，4歲才懂得說話，因此在構思產品時想到關注聽障人士，希望推廣手語，讓一般人多了解聽障人士的情況，多和他們溝通，推動社會共融。

他們透過網上搜集手語資料並繪成遊戲卡，曾徵詢過聾啞人士意見，該款遊戲會在卡面繪出手語動作，讓玩家猜出該手語的意思。她透露，產品銷情理想，至今已賣出200套，主要銷售對像是學校和機構，因為更有教育效益。

JAHK主席盧永仁指出，過去3年受疫情影響，參與計劃的學生只能在網上銷售，今次能舉辦實體市集，令學生十分雀躍。他欣賞學生提出不少持續性理念，例如善用水源、關注流浪動物、環境污染等，帶出很多很正面的信息。

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責任編輯︰林愛娜