【青年宿舍】18至30歲在職青年半價申請住　元朗項目500宿位接受申請

▲ 保良局位於元朗的青年宿舍，即日起正式接受申請。（陳靜儀攝）

保良局位於元朗的青年宿舍，今日（13日）起正式接受申請，讓18至30歲在職青年以半價市值租金，租住最多5年，第一期會先批出500個宿位，預計5月入伙。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

青年宿舍命名為「保良局李兆基青年綠洲」，位於元朗大樹下西路18號，近馬田壆村。地皮由恆基持有，經李兆基基金捐贈保良局，政府出資14.4億元建成。項目佔地6.6萬呎，樓高27層，提供1,680個宿位。

青年綠洲共有816間單人房（179-214平方呎），以及432間雙人房（199-240平方呎）。房間內有獨立廁所、電熱水爐、窗式冷氣機、小型雪櫃等。每一層設有洗衣房、廚房等設施。租金範圍低於市值一半，由$2,950至$4,200不等，按房型、房間呎數、樓層高低、座向等釐訂。

大樓亦設有多個大型活動室及公共空間，包括共享工作空間、樓層煮食及聯誼空間、閱讀與休息區域等。

交通方面，目前青年宿舍附近有兩架巴士可以接駁至元朗市中心，其中一架可以去到大欖隧道。早上7至8點有特別班次去到觀塘和銅鑼灣，並有小巴前往元朗市中心。

民政局青年事務局局長麥美娟表示，保良局亦會組織青年參與社區外展工作，例如探訪、協助獨居長者殘疾人士、幼兒等等的弱勢社群的義工服務，鼓勵青年人服務、回饋社會。她鼓勵青年互相交流、建立人際網絡、促進個人發展。

宿舍於今日起開始招租，有興趣的18至30歲在職青年可經網頁申請，3星期後會進行首輪抽籤，4月起面見申請者，保良局預計最早可5月入伙。

申請人須留意，青年宿舍租期最長為5年，申請設收入及總資產上限：一人房間申請收入上限為2.5萬元、總資產上限為38萬元，雙人入住收入上限為5萬元，總資產上限為76萬元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：解青羽