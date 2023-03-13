【AA制】男友分手後列清單攤分拍拖前使費　表白鮮花都追收：無結婚AA好合理

▲ AA制台男分手後，列清單問前女友攤分拍拖前使費。

拍拖遇上孤寒男友實是無奈，台灣有一對情侶拍拖2年後分手，男方的孤寒度縮本性隨即大爆發，除了拍拖時使費要AA外，他竟然追收拍拖前的使費，包括表白鮮花、珍奶、暖貼、食飯錢，就連停車費都要攤分一半，女生在網上大呻前男友無恥行為。

該名台灣女網民近日在網上討論區「Dcard」發帖，標題為「前男友連送我的禮物也要AA??」。事主是剛畢業不久出來工作，最近跟拍拖快兩年的男友分手，前男友早已工作幾年，照理有一定的經濟收入。

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拍拖後共識AA制

女生回想初見男方，他很大方的主動請吃飯，追她時經常展示貼心， 如天氣冷會準備好暖包、送朱古力、紅豆糖水等，知道她喜歡飲某珍奶店飲品，就常常訂外賣到女生公司，女方被打動就答應交往。拍拖後，他們有共識走AA路線，不料女方發現男友的真面目原來是非常斤斤計較。

總是把零頭算得很清楚，就連一碗湯有5顆貢丸，都要平分成2顆半……種種小事也讓我覺得他根本不是大方的人。

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孤寒男友去快餐店狂叉電

她表示，男友追她時的大方是扮出來，追到手就變回本性，她列出2件事引證男方小家。

事件1︰油錢事件

男方拍拖後買了車，駕車載女友出去玩之後，傳訊息要她支付一半油錢，男友更指已沒有追收過路費，而事後女方上網查看發現過路費僅3元台幣（約1港元）。

事件2︰充電事件

如有咖啡廳充電不收錢，男方會帶上兩個尿袋、兩部手機、平板電腦去叉電。有時候到快餐店，他特別選死角位，用自備的延長線充滿電後才肯回家。

女方對他出手大方，不時送他衣服、護膚品，偶爾製造驚喜等，期待有天男友懂得付出回應，結果對方仍愛斤斤計較，最近終受不到提出分手。

只要跟錢扯上關係就會立刻要我當下就給他，深怕我會欠錢不還一樣，到最後真的受不了死心提了分手。

追數交往前禮物一半錢

女方提出分手後哭得很慘，始終有兩年感情，不過隔幾日男友傳來AA價目表「2020-2021交往前禮物」清單，金額最小從停車費10台幣（約3港元），到最貴的告白花束450台幣（約$115港元），還有小白兔暖貼、明治72%朱古力、數杯珍奶茶飲、發光氣球、麥當勞漢堡包，就連一齊食壽司郎，男友都仔細去計有幾多不同顏色的碟，有最貴價金碟入女方數，寫明「有一盤我點的被你吃掉」。

女生不明白地問「那不是你送我的嗎？我還要付錢？」，而分手男友的回覆展示終極孤寒小家一面。

我把你當作結婚對象啊，既然我們沒有走到結婚，錢AA很合理吧？我只是想拿回我的錢，有問題嗎？

女方嘲諷︰人體計算機

女方嘲諷「至今還沒看過這麼厲害的人體計算機」，女方更新消息，已經封鎖前男友，後續他傳甚麼訊息她都不知道，但相信前男友應該看的到這篇文，因他的AA制行為被大眾撻伐。女方發享有一大袋零食的照片，寧願請同事吃吃喝喝，也不屑把錢給前男友，更「祝願」他單身一輩子！

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責任編輯︰王明芳