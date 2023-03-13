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【奧斯卡2023】班頓費沙曾被性侵致抑鬱　走出低潮成奧斯卡影帝

娛樂 13:28 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

班頓費沙（Brendan Fraser）憑《鯨》（The Whale）奪奧斯卡影帝，這次他首度入圍奧斯卡即封帝。

出生於1968年的班頓費沙。最為香港人熟悉的作為動作電影《盜墓迷城》（The Mummy）系列，在片中展敏捷身手。

《盜墓迷城》系列

《盜墓迷城3》後減產

之後他在《至野一族》（George of the Jungle）演泰山，在片中赤膊演出，大騷完美好身材。另外，在《地心探險記》（Journey to the Center of the Earth ) 演冒險家也頗受歡迎。

可是班頓費沙在2008年《盜墓迷城3》（The Mummy：Tomb of the Dragon Emperor）之後大幅減產，事業陷低潮。

《至野一族》

被性騷擾致情緒低落

到2018年，班頓費沙接受雜誌訪問透露，當年因被荷里活記者協會（Hollywood Foreign Press Association）前主席Philip Berk性侵，令他變抑鬱於是消失在幕前一段日子。

班頓費沙表示：「他的左手在我身上遊走，抓住我的屁股，其中一隻手指更觸及我的屁縫，隨後更在移動。」他當時感覺十分嘔心，形容覺得自己像個手無寸鐵的小孩兼喉嚨被塞住的感覺。

他指，事件後開始被片場工作人員不公對待，更被荷里活列為不受歡迎黑名單，由此令他抑鬱和長期情緒低落。

《地心探險記》

演600磅男子

而班頓費沙終於走出陰霾，演同名舞台劇改編電影《鯨》。他在片演一名重達600磅的男子查理既承受身心煎熬之際，又嘗試與17歲的女兒（莎蒂辛克）修復關係。

班頓費沙曾在訪問指，在演繹查理時，沒刻意迴避角色的陰暗面，也不會演得煽情：「查理不是天使，但他內在散發的人性超乎想像，令我想起華特惠達曼 (Walt Whitman) 這位詩人。」

他續分析，角色查理熱愛人生和當中的美麗，但他同時也在隱藏自己。查理無法走出傷痛，是因為他無法成為他想成為的人，他對愛人的死充滿愧疚，同時愧對女兒，甚至將所有事情也歸咎自己身上。」

《鯨》

穿重達300磅人造皮裝

雖然班頓費沙為演繹此角色增肥，但畢竟戲中人是600磅的男子，因此班頓費沙每天要花4至6小時特技化妝，穿上重達300磅的人造皮裝，而脫下這套服裝也得花上1小時。

在穿著完畢後，從梳妝室走到影棚大約70多步的距離，要靠一名強壯的工作人員推著他移動，隨著每場戲的內容不同，班頓費沙在拍攝期間身上總是有50到300磅不等的額外重量。

而在他身旁，總是有4、5個人隨時待命，協助他站立、坐下、補充水分、更換他背後的冰袋和管線。

而且這套密不透氣的服裝底下，有個類似賽車手穿著的冷卻冰衣，冰衣上布滿管線，可讓冰塊和冰水混合形成的冷卻液在其中循環流動，進而達到降溫的效果。班頓費沙說，他一天就要融掉7、8大袋冰塊。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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