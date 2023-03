【奧斯卡2023】班頓費沙曾被性侵致抑鬱　走出低潮成奧斯卡影帝

班頓費沙(Brendan Fraser)憑《鯨》(The Whale)奪奧斯卡影帝,這次他首度入圍奧斯卡即封帝。

出生於1968年的班頓費沙。最為香港人熟悉的作為動作電影《盜墓迷城》(The Mummy)系列,在片中展敏捷身手。

▲ 《盜墓迷城》系列

《盜墓迷城3》後減產

之後他在《至野一族》(George of the Jungle)演泰山,在片中赤膊演出,大騷完美好身材。另外,在《地心探險記》(Journey to the Center of the Earth ) 演冒險家也頗受歡迎。

可是班頓費沙在2008年《盜墓迷城3》(The Mummy:Tomb of the Dragon Emperor)之後大幅減產,事業陷低潮。

▲ 《至野一族》

被性騷擾致情緒低落

到2018年,班頓費沙接受雜誌訪問透露,當年因被荷里活記者協會(Hollywood Foreign Press Association)前主席Philip Berk性侵,令他變抑鬱於是消失在幕前一段日子。

班頓費沙表示:「他的左手在我身上遊走,抓住我的屁股,其中一隻手指更觸及我的屁縫,隨後更在移動。」他當時感覺十分嘔心,形容覺得自己像個手無寸鐵的小孩兼喉嚨被塞住的感覺。

他指,事件後開始被片場工作人員不公對待,更被荷里活列為不受歡迎黑名單,由此令他抑鬱和長期情緒低落。

▲ 《地心探險記》

演600磅男子

而班頓費沙終於走出陰霾,演同名舞台劇改編電影《鯨》。他在片演一名重達600磅的男子查理既承受身心煎熬之際,又嘗試與17歲的女兒(莎蒂辛克)修復關係。

班頓費沙曾在訪問指,在演繹查理時,沒刻意迴避角色的陰暗面,也不會演得煽情:「查理不是天使,但他內在散發的人性超乎想像,令我想起華特惠達曼 (Walt Whitman) 這位詩人。」

他續分析,角色查理熱愛人生和當中的美麗,但他同時也在隱藏自己。查理無法走出傷痛,是因為他無法成為他想成為的人,他對愛人的死充滿愧疚,同時愧對女兒,甚至將所有事情也歸咎自己身上。」

▲ 《鯨》

穿重達300磅人造皮裝

雖然班頓費沙為演繹此角色增肥,但畢竟戲中人是600磅的男子,因此班頓費沙每天要花4至6小時特技化妝,穿上重達300磅的人造皮裝,而脫下這套服裝也得花上1小時。

在穿著完畢後,從梳妝室走到影棚大約70多步的距離,要靠一名強壯的工作人員推著他移動,隨著每場戲的內容不同,班頓費沙在拍攝期間身上總是有50到300磅不等的額外重量。

而在他身旁,總是有4、5個人隨時待命,協助他站立、坐下、補充水分、更換他背後的冰袋和管線。

而且這套密不透氣的服裝底下,有個類似賽車手穿著的冷卻冰衣,冰衣上布滿管線,可讓冰塊和冰水混合形成的冷卻液在其中循環流動,進而達到降溫的效果。班頓費沙說,他一天就要融掉7、8大袋冰塊。

最新影片推介:林景程專訪

精彩獎賞活動等您發掘:https://bit.ly/3ClEy1R