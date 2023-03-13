【校長專欄】小六呈分試開考給父母的忠告　救恩校長：關心說話易成壓力

▲ 歐校長提醒，父母關心的說話反易令孩子感到壓力。

明天開始，是我們六年級同學的呈分考試，願每一位同學都能夠保持身心健康，要作息有時，全力以赴，才有美好的發揮。 兒女考試，家長或許比他們更是緊張，可是，父母再多的說話，即使頭腦上明白是出於關心，也會成為他們的壓力。

或者，在孩子溫書時給他們沖泡一杯花茶、買一些他們喜歡的糖果小食放在家中當眼處，這些小小的動作，都比說話更容易進入他們的世界，感受到你的同在，也知道你在為他們打氣。 最重要的，是當孩子真的遇到困難，需要找人傾訴時，他們會第一時間想起你。 這天，憶起女兒昔日應付公開考試時的一段小插曲。

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話說在考試前幾天，女兒有位同學特意來找她「求救」，不是求教，而是想問她借筆記。 女兒原本也不太願意，因她覺得筆記的內容比較個人，也是自己的心血，但，不知是否受到老爹常說要「愛鄰如己」的影響，她看見同學的無助，便「動了慈心」，最後把筆記複印了一份給她。

女兒是善良的，也重視她的朋友。可是，她這個善良的行動卻給她換來了一點傷害。她的筆記隨即在同學之間被轉發、被複製，甚至轉到她不認識的人手裡。

女兒呆了，她真的沒有想過會是這樣的呢! 腦子裡出現了一個又一個的疑問：「為何要轉發我的筆記給其他人呢？」「為何不先問問我？」「大家沒有發覺這樣做是有問題的嗎？」「可有人會想過我的感受？」「是我自己做錯了嗎？」「當初是否不應該給她呢？」這一連串的問題，她也知道，不單沒有答案，也不能改變這一切已發生的事實。 然而，我仍為這件事感恩，為甚麼呢？

作為父親，我根本不可能知道發生了這些事情。 我只會以為女兒正在全心全意地應付考試。 我知道她哪一科較有信心、哪一天要考甚麼，而這段時間真正困擾著她心裡的人和事，要是她不說，我是無法知道的。 感謝女兒的信任，當我們一起吃著她最愛的橡皮軟糖時，她向我訴說心中的委屈。

我專心地聽，沒有建議、也沒有評論，她說的每一句話，彷彿都在梳理情緒、都在替自己療傷。 欣賞和再三肯定女兒的善良，問：「你如何看那位同學呢？」她想了一想，道：「她仍是我的朋友，我覺得她沒有惡意。」女兒這個回應比任何的考試成績都更令我欣慰。

孩子，成長路上，或會遇到與我們想法不同的人和事，我們或會因此而感到疑惑、失望、悲傷、甚至忿怒。但，善良的人看人總是善良的，盼望我的孩子、我的學生，無論考試成績如何，也能繼續好好守護你的心，用你的善良去改變世界，別讓世界去改變你的善良。

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