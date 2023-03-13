【涉嫌行賄】地區康健中心25歲男職員被起訴　涉行賄護士圖謀獲發針紙

廉政公署今日（13日）落案起訴一名男子涉嫌以1,000元行賄一名社區疫苗接種中心護士，期求不須接種新冠疫苗而獲發疫苗接種紀錄。

被起訴的25歲男子張展衡，職業為地區康健中心健康策劃員，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）條。他已獲廉署准予保釋，以待星期三（15日）在西九龍裁判法院答辯。

案發時被告在醫務衞生局轄下一個地區康健中心工作，該中心為政府實施「疫苗通行證」的指定醫療處所。被告須接種指定劑數新冠疫苗，或持有有效醫學豁免證明書，以符合「疫苗通行證」要求，方可進入中心工作。

被告於2022年9月21日到訪由卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）營運的林士德體育館社區疫苗接種中心，期間涉嫌向一名登記護士提供1,000元，期求不須接種新冠疫苗而獲發疫苗接種紀錄。

該護士拒絕被告提供的賄款並向卓健醫療報告事件。卓健醫療及衞生署在廉署調查期間提供協助。

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責任編輯：陳麗娜