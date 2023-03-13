【花展攻略】維園花展夜遊必拍幻彩水母懸浮裝置　梵高《星空》園林造景夜攝更顯情趣【內附位置】

▲ 夜遊香港花卉展2023的另類風景，拍出跟日間不一樣的美照。

香港花卉展覽2023，在上周已經開幕，受疫情影響而停辦實體展3年，連日來不少巿民都興奮地進場賞花打卡，不亦樂乎。今屆花展的主題花，是外形嬌美獨特兼色彩繽紛的繡球花，在不同庭園裝置襯托下，為愛好攝影一族提供了絕美的拍攝場景。

大部分人行花展，多會選擇日間，在陽光充沛下，與花爭艷，的確能拍出不少好照片。不過，攝影達人Vanessa Mo則不但在日間拍攝，更夜遊花展，等待黑夜的來臨，拍出花展的另一面絕美場景。因為怕人擠，所以，她今年花展並無帶備大機前往拍攝，只用手機，一樣拍出美麗的照片。「拍攝日常生活照片，只要燈光足夠，用手機一樣可以拍到不錯相片。人多場合，手機靈活，走位方便，又不用帶備腳架。當然，拍沙龍照就一定不行了。」Vanessa Mo說出了箇中緣由。

▲ 房屋署展區在日間的場景。（Vanessa Mo授權刊登）

▲ 房屋署展區的水母燈在夜間營造出如夢似幻的場景，跟日間的感覺完全不同。（Vanessa Mo授權刊登）

今次花展的夜遊體驗，Vanessa Mo特別推薦兩個絕美場景，分別是「房屋署」的展區及「廣州巿林業和園林局」的展區，前者在日間可能平平無奇，未必引起很大的注意，但那白色條狀的燈罩、懸浮在半空的猶如水母燈的裝置，在夜間亮起燈光後，竟然幻化成絕美的水母漂浮畫面，如幻如夢，是日間花展不會得見的夜間福利。

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Vanessa Mo表示，日前是為了拍這個場景而專程前去等候到黑夜，她建議在晚上6時入場最佳，看暮色漸進入黑夜時，部分庭園布置很有氣氛。而她這輯夜景美照，是在大約晚上7時至8時左右拍攝，而維園花展在9時便結束。

房屋署展區位置：銅鑼灣糖街入口，右邊第4個展區

至於另一個打卡靚點是「廣州巿林業和園林局」的展區，以著名畫家梵高的作品《星空》為藍本設計的園林布置，作品名為《同星園》，更獲得這屆花展的「最具特色金獎」和「最佳設計金獎」。裝置用螢光塗料配合智能調頻光控作為補光的手法，點綴球形星光燈，在夜間拍攝時，配合大自然的夜空，彷彿進入梵高畫中場景一樣，十分奇妙。

▲ （Vanessa Mo授權刊登）

▲ （Vanessa Mo授權刊登）

該設計靈感取材自梵高名作《星空》，表達技巧上著重運用線條， 加上對比鮮明的色彩，務求將想象與現實兩相結合，從而營造出繁星滿天的幸福氛圍。花壇所用的主要材料為草卷，並注入環保草織元素製作星空造型，同時以彩繪手法配合夜光塗料，繪出星宿圖形。

廣州巿林業和園林局位置：興發街入口，左邊第1個展區

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香港花卉展覽2023

地址︰香港維多利亞公園

日期及時間︰3月10至3月19日 / 9am-9pm

費用︰成人票$14、優惠票$7；周一至周五設入場優惠，60歲或以上長者及傷殘人士免費。

編輯：葉翠華