【攝理教】識別邪教特徵保護子女　專家：4個錦囊免遭邪教洗腦

▲ 註冊教育心理學家廖坤怡提醒家長，要識別邪教特徵保護子女免遭邪教洗腦。

邪教這玩意，可怕起來可以非常可怕，被騙去錢財事小，搞不好連性命都可能會丟掉。1978年11月時，914名「人民聖殿教」的信徒在南美洲圭亞那瓊斯鎮的一場集體教派自殺事件中同時死去，曾經轟動一時。

既然邪教有那麼大的殺傷力，那麼我們和子女要怎樣保護自己才能倖免於難呢？

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1.要保持最高程度的警惕。若碰上一個沒怎麽聽過、「奇異」的宗教，就應該先上網仔細研究一下，千萬不要在毫無準備下就「英勇赴宴」，因爲一旦陷入往往就很難抽身。

2.就是一般邪教的傳教人員或信徒往往異常熱情，能把聽衆搞得頭昏腦脹、情緒高漲。若你參與了所謂的「佈教」活動後，情緒長期處於亢奮狀態，甚至難以入睡、無法自拔的話，就必須小心了，因爲一般常見的宗教，是不會那麼過度熱情的。

3.邪教佈教人士和聽衆之間的互動形式，也值得注意。若你發現佈教的人特別喜歡批判別人的看法或言論，只要跟他的意見相左就拼命否定或糾正的話，就要警惕了，因爲主流宗教一般是包容程度較高的，不會動不動就批評他人的想法。

▲ 無論是身邊的朋友或子女，我們都應該特別留意他們的情緒，因爲一旦被邪教洗腦，情緒往往異於平時，通常是異常亢奮或忽然變得憤世嫉俗。如果真的不幸身陷邪教的陷阱而無法抽身，就應趕快報警。（iStock圖片）

4.若參加活動後不久就經常被强迫捐獻金錢，那也是很不尋常的現象。若參與的宗教活動耗時很久，你好像被軟禁那樣不捐錢不能離開的話，那就更可能是邪教了。因爲在受大衆接受的正當宗教裏，捐獻不是强迫的，是完全自由的。

無論是身邊的朋友或子女，我們都應該特別留意他們的情緒，因爲一旦被邪教洗腦，情緒往往異於平時，通常是異常亢奮或忽然變得憤世嫉俗。如果真的不幸身陷邪教的陷阱而無法抽身，就應趕快報警。假如受騙的是青年人，就必須馬上告訴學校老師或可信任的家人，一起嘗試解決問題。

不少邪教爲了引人注目，少不了搬出一些治癒信眾疾病的假「神蹟」等把戲，向一些自我價值較低或自我概念較模糊的人埋手，那也是值得警惕的地方。

撰文：廖坤怡（註冊教育心理學家）