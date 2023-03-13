【貨不對辦】涉向物流署供應口罩貨不對辦　公司及職員否認違《商品說明條例》受審

▲ 柏迪環球有限公司代表（左）及被告劉溱洺（右）到庭應該。（陳曉欣攝）

2020年新冠疫情爆發，市面出現「口罩荒」，政府物流服務署斥資近億元向本地供應商訂購3,200萬個日本產的外科口罩，但其後發現被騙，當中約1,250萬個口罩並非產自日本。涉案本地公司及2名公司職員涉違反《商品說明條例》，被控共36項供應已應用虛假商品說明的貨品罪，公司及兩職員均否認控罪，案件今（13日）於區域法院開審。控方指其中1名關鍵控方證人未能出庭，案件押後至明日（14日）續審。

3名被告為柏迪環球有限公司、劉溱洺（又名劉君明，案發時40歲）及張嘉傑（案發時36歲）。柏迪被控18項控罪，劉張二人共同面對18項控罪。

控罪指，3名被告在香港向政府物流服務署供應應用了虛假商品說明的商品，即合共約1,250萬個日本生產Inspire Japan株式会社（Yokoi Sada Co.， Ltd and Mizu Variety Co.， Ltd）的外科口罩，涉案日期為2020年7月9日至8月13日。

控方表示其中1名重要證人，即涉案株式会社的董事長目前身在日本，上周發電郵指於8月才會返港。控方指，證人傳票在2022年已送達該證人的事務律師，控方希望先繼續審訊，傳召其他證人，最後才傳召該證人。

辯方希望控方先證實證人傳票的真確性及送遞過程等事宜，並表示該證人的案情會影響盤問其他證人的方向。

法官指情況罕見，證人並非親自接收傳票，對於能否強制傳召該證人有保留，最終押後案件至明早處理，待控方向律政司索取意見。

審訊明（14日）續。

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記者：陳曉欣