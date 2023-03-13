【執到寶】善心港男沙灘執垃圾　疑發現天價「龍涎香」22磅估值390萬

▲ 善心港男幫手執垃圾疑發現天價藥材「龍涎香」。

沙灘隨時執到寶？有網民將行沙灘意外尋寶的經歷分享，指早前心血來潮到沙灘執垃圾時，意外執到「一舊」疑似石頭。惟一拎上手，卻發現該物體十分輕身，腦海頓時浮現昔日有關鯨魚「黃金糞便」，俗稱「龍涎香」的報導，因此決定將「石頭」帶回家。事主其後主動聯絡大學機構，表示希望為「石頭」驗明證身，惟最終卻只得到對方「非石頭」的結論，故最終決定公開求助。事主又指「最後得個吉都好 ，起碼都叫發左場開心既夢」，相反，一旦證實是龍涎香而又真係賣得出，將考慮捐款到慈善團體。

最新影片:

有網民於連登討論區以「（多圖）喺沙灘執到呢嚿嘢，今次我係咪要發達啦？」為題發文，稱當日於沙灘清理垃圾，欲移走部分阻路的石頭時，發現其中一塊石頭比一般輕身，繼而聯想到過往看過的新聞，指泰國有人行沙灘時，意外拾到價值不菲的「鯨魚糞便」、即香鯨腸道內分泌物，俗稱「龍涎香」，它的外表亦與普通石頭無異。因此他便將「石頭」帶回家，並向家人講出自己的猜想，而他們的當下反應是：

好surprised問：『係真唔係？』當然我都係咁諗。

▲ 港男行沙灘疑執到天價龍涎香。(連登討論區)

事主形容「嚿嘢摸上去有啲蠟質，仔細睇係粉狀，攞上手又輕過石頭」，並有獨特氣味，「呢種腥臭真係獨特，唔識形容」，為了求證真偽，他當下便想了2個方法：

我諗，假如我要發達，有2樣嘢我要做：1. 用科學方法證明呢嚿係龍涎香，2. 搵方法賣咗佢。咁用得科學方法，唔使錢又樂意咁做嘅話，似乎得大學喇。

他於是發電郵至大學的海洋研究學系，足足等了3個月，才獲地球科學系部門回覆，並邀請他帶同「石頭」接受檢驗。

最終我攞我嚿「石」畀佢哋好快做檢驗，得出嘅結論係：呢嚿嘢唔係inorganic個喎，換句話講：呢嚿嘢真係唔係石頭嚟喎。

由於「石頭」身份依然未明，事主指大學曾就此建議他向專家求助，並以一部名為氣相層析質譜儀（Gas Chromatograph-Mass Spectrometer，GCMS）的儀器檢驗「石頭」。他遂再次向不同大學發電郵求助，惟每次均石沉大海，因此才決定求助於網民。

睇下呢個臥虎藏龍嘅連登，有冇巴絲識得咩付費嘅lab（化驗所），可以俾我test呢嚿unknown sample（未知樣本）？。

他又直言不介意結果，「最後得個吉都好，起碼都叫發咗場開心嘅夢，test到唔係得個吉，咪笑三聲囉」，又承諾若證實石頭為龍涎香又能售出的話，願意將部分收益捐予慈善機構。

事件曝光後，不少網民均十分好奇「石頭」的真正身份，有人懷疑是珊瑚、海洋垃圾；有人則指香港水域沒有抹香鲸出沒，所以不可能有龍涎香。不過，大部分人都表示支持樓主去找答案，並將真相交待返：「留名睇結果，最終結果好定壞都好，希望樓主會交待返」、「樓主咁認真，應該支持下」、「樓主有搵大學仲查埋paper，行動力強」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事實上，泰國亦曾發生類似事件。一名男子於2019年在沙灘把一個疑似「石頭」撿回家，最終發現是名為「龍涎香」的鯨魚嘔吐物。龍涎香極為名貴，重達22磅的龍涎香，估計高達50萬美元（約390萬港元）。

「龍涎香」是抹香鯨的嘔吐物，經陽光曬乾後，會發出持久的香氣，可用作香水的定香劑，亦可當藥品使用，據說有行氣活血、化痰等效用。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣