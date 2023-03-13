【孝順仔】42年來首次一家人去旅行　張敬軒帶輪椅爸爸遊英國笑料百出

▲ 軒仔到英國開騷，帶埋爸爸媽媽去旅行。

歌手張敬軒(軒仔)快將在英國開騷，孝順的他今次還帶同父母同行，軒仔透露今次是42年來首次一家三口去旅行，多年來因為父母的工作關係都未試過一齊去旅行，而張爸爸因為行動不便以輪椅代步，都因為輪椅而笑料百出，原來軒仔幽默的性格是遺傳自父母。

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軒仔將全家福照片放上ig，他表示：

我細個嘅時候，由於老豆（竇）係公務員，阿媽又有自己嘅檔口，所以係未試過一家三口出去旅行，今次係四十二年嚟嘅第一次。

一家三口去到景點白金漢宮前留影，而張媽媽更在公園與小朋友踢波，軒仔笑媽媽已加入「耆」英超球隊。

而坐住電動輪椅的爸爸，期間不慎轆到軒仔的腳，兩父子你一言我一語，非常搞笑，軒仔說:「影完呢張相阿老爺因為張椅係電動，所以連人帶椅碌（轆）過我隻腳，我嗌痛然後佢問我咩事，跟住我話你碌（轆）親我。然後佢話佢feel唔到，我話唔緊要，我都feel唔到自己仲有隻腳。」

▲ 一家人又到河畔睇風景。

他又踢爆爸爸將「白金漢宮」講成「帕金漢宮」，當爸爸問要去「帕金漢宮」要行幾耐，軒仔竟然回應話：「唔知，因為未起好。」

一家三口再去到河畔影相，張媽媽問：「有冇咩要交帶低吖？」點知張爸爸妙答話：「我唔驚，我識浮！」原來軒仔平時鬼馬抵死的笑話，原來是遺傳父母。

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責任編輯︰王明芳