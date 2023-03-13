【兩會2023】李慧琼：香港在維護國安方面扮演重要角色    馬逢國：習近平講話反映對港澳事務關心

▲ 全國人大常委李慧琼認為，習近平強調的國家安全是指整體國家安全。（代表團供圖）

國家主席習近平在講話中提及國家安全，認為要貫徹總體國家安全觀。全國人大常委李慧琼認為，習近平強調的國家安全是指整體國家安全，當今世界面臨局勢不穩定的情況，香港作為國家重要組成部分，須在維護國家安全上面擔當重要角色。

李慧琼今日見記者時指出，香港的發展離不開國家的支持，國家要走高質量的發展道路，而高質量的發展離不開人才，承認本港人才缺乏，建議推動兩地人才流動，讓內地人才來港之餘，本港人才亦可北上貢獻國家發展。李慧琼又認為，本港在走出去的角色上需要加強。

▲ 港區人大代表團團長馬逢國（中）表示，國家主席習近平在閉幕講話中花費不少篇幅談及港澳內容，是對港澳事務的朝夕掛念。（代表團供圖）

另外，港區人大代表團團長馬逢國則指，習講話雖精簡，但內容豐富，當中花費不少篇幅在港澳事務上，反映習近平對國家以及及對人民非常用心，對港澳事務亦朝夕掛念。

馬逢國認為，習近平在講話中的強調國家安全並非只針對香港，但認為香港在維護國家安全上扮演重要角色，若香港出問題，必然影響國家，強調發展與安全緊緊相扣，國家安全亦不局限於領土完整和保障主權，亦包括科技、金融、文化、衛生等安全，強調本港有責任完成基本法23條立法。

代表團副團長陳勇則形容，國家安全是政治病毒的「疫苗」，越早接種越好，香港就能有安定基礎。

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記者：關景騰