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【女團COLLAR】感謝粉絲不離不棄　So Ching+Winka燃點青春追夢

娛樂 16:56 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

COLLAR的蘇芷晴（So Ching）及陳泳伽（Winka）呈獻首個二人音樂會。

零食品牌卡樂B找來新世代女團COLLAR的2位成員蘇芷晴（So Ching）及陳泳伽（Winka），So Ching和Winka為師弟妹和泳瓜呈獻首個二人音樂會《Calbee追尋你的塊樂之魂音樂會》，與台下粉絲一同以音樂燃點青春火花，開展追逐夢想的「塊」「樂」之旅！

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So Ching+Winka任追夢大使

品牌相信人的靈魂就如同薯片、零食般由多塊不同的碎片所組成，最大的一塊稱為「夢想」！是次人氣王So Ching及Winka擔任音樂會追夢大使，除了以歌為「泳瓜」及「師弟妹」講述一個追夢、築夢、圓夢的故事，分享過程中的心路歷程，更以充滿活力的歌聲與節拍為這「塊」「樂」之魂打氣！

【The Bright Side】COLLAR相隔半年再推新團歌　承認曾擔心不再「在一起」【有片】

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感謝粉絲不離不棄

音樂會中二人更分享8位女生過去一年遇到高低起伏及挑戰，當中更有迷失時刻，感謝粉絲不離不棄以行動支持！

被譽為「唱歌擔當」的Winka表示：「由獨立音樂人到成為COLLAR嘅一份子經歷好多轉變，但唯一無變嘅係我依然熱愛唱歌，享受舞台，期望今年能夠與 COLLAR各位成員為大家帶來更多精彩嘅演出同埋多元化嘅發展。」

So Ching更謂：「今晚見到台下的觀眾好支持我哋，好感動！希望下次可以8個一齊搞音樂會，繼續堅持自己的夢想，做好每次演出，再一次感謝各位的無條件支持。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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