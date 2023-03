精準用藥 治療骨轉移乳癌

乳癌各期數存活率不同



乳癌是香港女性的頭號癌症¹。從1985至2019年,本港乳癌發病率一直呈上升趨勢,確診率從平均每年每十萬名女性的35名上升至70名¹。幸而,死亡率維持在每十萬香港女性之中每年約10名¹。根據統計,第一期乳癌的五年存活率可高達98%,然而轉移性 (通常為第四期) 乳癌的存活率僅得25%²。



骨轉移乳癌的治療方案



轉移性乳癌是指癌細胞擴散至乳房組織以外的遠端淋巴結或其他器官³。骨轉移乳癌,顧名思義,即是癌細胞侵蝕骨骼,患者可能感到骨痛,而且骨骼會變得脆弱,容易骨折⁴。若癌細胞入侵脊髓,有機會使下半身神經受壓,令患者大小便失禁及下肢乏力⁴,⁵。除此之外,患者還可能出現血鈣水平高、貧血或血小板低的徵狀⁴,⁶。

由於乳瘤切除手術只能減少局部不適,所以它較少被用於轉移性乳癌患者⁷。針對已擴散的乳癌,醫生較常使用標靶治療、免疫治療、荷爾蒙治療、化療或電療以對付身體各處的癌細胞⁸。



標靶藥有效打擊骨轉移



臨床腫瘤科專科戴燕萍醫生指出,骨轉移乳癌患者的破骨細胞比成骨細胞活躍,骨轉移標靶藥物能夠抑制破骨細胞的活躍程度,減少蝕骨作用及阻斷由癌症引起的骨質破壞,從而提升患者的生活質素⁹。有別於傳統的化療和電療帶來的全身性副作用,骨轉移標靶藥物集中影響骨骼細胞¹⁰⁻¹²。與其他以縮小腫瘤爲目的治療相比,骨轉移標靶藥物更能對症下藥¹³,¹⁴。

針對骨骼的標靶藥物主要分為兩類:雙磷酸鹽及抑制RANKL的單株抗體¹⁴。研究顯示,兩類標靶藥物都能減低脊椎骨折率及各種骨骼損傷機率⁹,¹⁵。不論使用哪類標靶藥物,患者的存活率和病情惡化速度相若⁹。

在用藥方面,雙磷酸鹽的劑量需因應患者腎功能進行調校,而單株抗體則不需要⁹。就副作用而言,靜脈注射雙磷酸鹽及表皮注射單株抗體或導致顎骨壞死⁹;口服雙磷酸鹽和表皮注射單株抗體則可引致腸胃不適⁹,¹⁶。

戴醫生建議骨轉移乳癌患者要密切留意身體狀況,一旦骨轉移的部位突然出現劇痛或雙腳無力、麻痹,甚至失禁的情況,一定要及早求醫,進行詳細的檢查和治療。

▲ 臨床腫瘤科專科戴燕萍醫生

資訊由戴燕萍醫生提供。

本影片由安進香港支持。

本篇內容僅供說明用途,所列資訊不應用於取替專業醫療建議,詳情請向您的醫療團隊查詢。

HK-09568-XGA-2022-Dec

Approval date: Jan 2023

(特約)