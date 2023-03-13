【搶劫開審】涉糾黨搶劫男子50萬　疑負責接應司機否認搶劫開審

▲ 高等法院。（資料圖片）

3名男子涉持械搶劫1名男子所攜帶的現金50萬元，事成後登上接應的平治房車，警方於案發數日後拘捕負責駕車接應的司機，被控1項搶劫罪，案件今（13日）於高等法院開審。控方開案詞指，被告警誡下稱為「阿曹操叫我做」，並指事成後可獲5萬元報酬，最終因贜款不夠分配而未獲分毫。



被告張家發（現年25歲），報稱貨車司機，被控於 2019年12月30日，在尖沙咀亞士厘道 4-4B號，連同莊展鏜、方梓諾及周志豪，搶劫李誌偉，劫去現金50萬元。



控方開案詞指出，事主於案發時攜同50萬元現金，於案發地點遭3名持械賊人搶去款項後，賊人事後登上接應的平治房車後逃離現場。控方指本案被告的角色為司機，負責駕車接載賊人及劫得款項。



控方指案發後數日被告被捕，警誡下被告稱「阿曹操叫我做，搵快錢，我負責駕車，事成後獲酬5萬元」，惟事後因贜款不夠分配，被告最終未獲分毫。



警方其後於被告帶領下起回涉案平治房車，被告向警方表示駕車於美孚放下劫匪後，於葵涌停泊車輛。控方指被告並非案中劫匪，但他知悉搶劫事宜，並協助作準備，被告在車上等候，再駕車到附近接應劫匪及劫得款項。

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記者：林育慧