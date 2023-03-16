李家超食鹹豆花感受老北京味道　鄧炳強偷空到小店打卡

▲ 李家超和駐京辦同事吃早點。（李家超Facebook圖片）

特首李家超繼續訪京行程，今日上午除了見中國國務委員兼外長秦剛，李家超早上亦抽空與香港駐京辦同事等到北京老胡同吃早點，包括南北方差異很大的豆腐腦，又叫大家推介一些北京美食。

有網民就推薦李家超試下北京的豆汁。豆汁如榴蓮，愛者入迷，怕者敬而遠之，網民話，自己喝過就再也不想喝，「不過特首可以去嘗試一次。」

吃完早餐，李家超又趁機逛了逛老胡同，胡同裡有一個開了十幾年的菜市場，李家超話，這個菜市場前幾年進行了升級改造，舊貌換新顏，李家超與市場內數位檔主交流，有說有笑，又買了草莓和大家分享。

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除了特首體驗北京市井生活，隨行的保安局局長鄧炳強亦有個人行程，趁機探望派駐北京的紀律部隊同事，同事亦帶了鄧炳強到胡同品嘗地道美食，不過就不是豆腐腦、豆汁，而是一間位於百年老鞋店樓上的餐廳，鄧炳強大讚，地道美食加上新派咖啡，傳統與潮流結合得天衣無縫，如果是自己去，「真係唔識搵。」

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