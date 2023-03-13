【發奮自強】花24年從清潔工變成機師　熱愛飛行的心成追夢力量

▲ 任何人追夢都要付出，最重要是鼓勵自己踏出第一步。（iStock圖片）

誰人有資格成為民航客機飛機師？

你的答案可能是：最低限度要大學畢業，大學本科機械工程或理科生更佳；擁有小型飛機駕駛執照；英語和其他語言能力優良；年輕、冷靜；理解和分析能力強；視力良好，最好不用戴眼鏡……

以上種種條件都有助成為飛機師，卻欠缺了最重要的靈魂，就是一顆熱愛飛行的心，也就是追夢的力量源頭。

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尼日利亞M先生是一位在航空公司工作的清潔工。年輕時，他錯失了讀書機會，為了生計，便到尼日利亞「Azman Air」航空公司當臨時清潔工，每天賺取不足一美元的微薄工資。因為工作關係，令他有機會接觸飛機。由於M先生工作表現優異，結果被改聘為地勤人員，工作了八年之久。他努力學習航空的相關知識，裝備自己，讓他成功由地勤人員轉為機艙服務員，這時他的薪酬已較最先的職位大增十倍。

M先生一直夢想成為一名飛機師。為了追夢，他開始設法節省開支，努力儲蓄，希望可到加拿大考取私人飛行員執照。航空公司知道他的心願後，鼎力支持這位優秀的員工追夢。二○一八年，在航空業工作了二十四年，M先生終於從一位清潔工，成為民航飛機飛行員，創造了一個近乎不可思議的傳奇故事。

任何人追夢都要付出，平凡人要成就不平凡事，除了專注、毅力和決心，最重要是鼓勵自己踏出第一步。

這位男士用了二十四年，令自己從清潔工變成飛機師。值得嗎？

追夢是向自己負責的事，是否值得，你的滿足感就是答案。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「追夢」。

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