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【18區關愛隊】16區「關愛隊」今日開始接受報名　麥美娟冀建立「政商民」合作

政治 15:26 2023/03/13

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麥美娟冀建立「政商民」合作，推展關愛活動。（資料圖片）

繼政府早前展開荃灣和南區「地區服務及關愛隊伍」的遴選工作，其餘十六區「關愛隊」今日開始接受報名。民政及青年事務局局長麥美娟指，「關愛隊」是港府為加強地區服務的團隊，冀建立「政商民」合作，推展關愛活動。

民政事務總署今日宣布，荃灣和南區之外，其餘十六區「關愛隊」今日開始接受報名，報名期至3月31日。政府會按區議會分區，把每區劃分成不同小區，於每小區設立一隊「關愛隊」小隊，其中以沙田區最多，有41隊「關愛隊」小隊。「關愛隊」小隊以團體為單位組成。團體須通過遴選成為「關愛隊」小隊。

民政事務總署重申，政府早前已展開荃灣和南區「關愛隊」的遴選，相關工作正在進行中。

麥美娟今日出席一個活動後表示，關愛隊是港府為加強地區服務的團隊，提供社區關愛服務，凝聚社區力量，冀建立「政商民」合作，推展關愛活動，例如探訪有需要人士。

「關愛隊」的遴選工作分為兩個階段：（一）團體甄選和（二）服務建議書評審。第一階段會評審申請團體的服務／舉辦活動的經驗、地區網絡和動員能力等；第二階段會由通過第一階段評審的團體，因應地區民政事務處為各小區訂定的關鍵績效指標提交服務建議書。通過兩個階段遴選的團體會成為小區的「關愛隊」小隊。

兩個階段的遴選工作將皆由麥美娟領導的「全港關愛隊評審及督導小組」（「全港評審小組」）和民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」負責，以確保遴選程序透明公正。

顏汶羽：九龍東區有不少獨居而乏人照顧的長者對送飯服務有殷切需求

民建聯立法會議員、觀塘區議員顏汶羽期望，關愛隊不但擔當拉近市民和政府的關係的「社區探熱針」，更要好好利用地區上的人力、資源及網絡，填補現行社福服務的不足，針對小區特點，提供彈性、急切和合適的關愛服務。

顏汶羽舉例指，九龍東區有不少獨居而乏人照顧的長者，其中很多更是傷殘人士或長期病患者，他們對送飯服務有殷切需求，但由於社福機構資源不足等原因，區內嚴重缺乏相關服務，關愛隊在這方面便可發揮重要角色。

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責任編輯：區綽彥

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