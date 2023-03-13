【小學插班】王錦輝中小學一條龍免呈分試壓力　3月底起接受小二至小六插班申請

▲ 王錦輝中小學3月底起接受小二至小六插班申請。（經濟日報資料圖片）

直資「一條龍」浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學）推行十二年一貫的教育模式，除了免除呈分試壓力，學校亦強調愉快學習。學校將於3月31日起接受2023-24年度二至六年級插班入學申請，有興趣為子女轉讀該校的家長可留意詳情。

王錦輝中小學於學校網頁（按此連結）公布2023至24年度二至六年級插班申請安排，申請日期為3月31日至5月5日，如有學位空缺時，將邀請個別申請者進行筆試及面試。筆試將於5月20日舉行，包括中、英、數三科，每科筆試時間約30至40分鐘，通過筆試者可參加6月中旬的面試。

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學校將以網上申請系統通知獲取錄的學生，各申請人可於六月尾在網上申請系統查詢結果。家長須於指定日期內到本校辦理註冊手續，以確認並接受學位。

位於沙田石門的王錦輝中小學於2006年創校，為全港首間大學附屬的「一條龍」直資學校。總校長陳偉佳博士過往接受TOPick訪問時指，學校利用十二年一貫教育的特性和彈性，將學生的「學習之旅」分成三個階段，一至四年級的初小階段，最重要是令小朋友愛上上學，愉快地學習。而五至八年級，校方會為學生在學習上打好基礎。至於高中階段，則會為他們升學作準備。

陳校長曾提及收生準則，校方主要會留意報讀學生的學術成績，特別是兩科語文和數學科，期望他們的水平跟原校學生相若。另外他提到除了考慮學生在音樂、體藝方面的表現外，操行亦非常重要。

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責任編輯：林愛娜