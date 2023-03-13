《全力扣殺》全班底開拍喪屍片　何超儀開4部戲拍動畫電影

▲ 《全力扣殺》原班人馬再開拍的新片《全力屍殺》。

疫情過去，Filmart 開鑼，各電影公司的電影項目如雨後春筍，相繼推出，以何超儀領軍的852電影公司今年亦計劃投資及開拍4部電影，全部以創意先行。4部新作中，由導演郭子健打頭陣，以《全力扣殺》 原班人馬開拍的新片《全力屍殺》。

電影卡士是2016年勵志電影《全力扣殺》的原班人馬，演員除了何超儀，還有鄭伊健、林敏驄、謝君豪、梁漢文、劉浩龍及邵音音等，但將是全新故事演繹，是一部集勵志、動作、喪屍、黑色幽默等元素的嶄新風格喜劇。

▲ 全力屍殺》是一部集勵志、動作、喪屍、黑色幽默等元素的嶄新風格喜劇。

郭子健拍科幻片

同時，兩部電影則是由郭子健與黃智亨聯合執導的動畫，其中一部是以奇幻科學冒險作題材的《山海幻戰》。

另一部則以未來機械人與外星人衝突作題材的科幻片《宇宙大糧倉》，兩片均是港產片中少有的動畫電影，無論題材，故事及作畫風格都別樹一幟。

▲ 《宇宙大糧倉》是以未來機械人與外星人衝突作題材的科幻片。

第4部是由余偉國監製，何超儀主演的《美鳳》，故事以末世核災難作背景，講述一個女人為尋找女兒而對抗變種人的故事，是一部集特技、溫情、動作等元素的科幻片。

▲ 《美鳳》講述一個女人為尋找女兒而與變種人對抗。

4部電影目前正在籌備階段，預計今年下半年至明年中陸續開拍。

至於在疫情前已籌備，由荷里活導演路比桑（Luc Besson）執導，原本計劃在香港開拍的動作片《weekend in Hong Kong》，由於演員檔期未能配合，何超儀已辭演，而852電影公司也退出投資及製作事宜，而該片亦已移師至台灣取景。

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