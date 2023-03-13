【兩會2023】李家超︰香港將更主動對接國家戰略　更積極融入國家發展大局

▲ 李家超（中）出席閉幕會。（李家超FB圖片）

第十四屆全國人大代表大會第一次會議，今日上午閉幕。特首李家超列席閉幕會，他代表港府和港人，祝賀國家主席、中央軍委主席習近平連任，形容是人心所向，又祝賀其他當選的國家領導人。

習近平在閉幕會上提到，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定；要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

李家超說，感到非常鼓舞，認為香港作為國家不可分離的部分，是共同推進中華民族偉大復興歷史進程的見證者、參與者、貢獻者。

李家超強調，香港與國家血脈相連，在中央領導和支持下，香港特區會堅定確保「一國兩制」實踐行穩致遠，發揮自身所長、服務國家所需，並在國家全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興的進程中，更深、更廣、更好地發揮參與者與貢獻者的角色，更主動對接國家戰略，更積極融入國家發展大局，為中華民族偉大復興作出貢獻。

根據李家超在社交平台上載的圖片，李家超入場後，與坐在後排的前中聯辦主任駱惠寧有交流，二人有講有笑。坐在李左右兩旁的，則是澳門特首賀一誠，以及國家中央軍委委員張升民，三人亦有打招呼和聊天。

▲ 李家超與前中聯辦主任駱惠寧打招呼。（李家超fb圖片）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸