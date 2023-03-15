中電推廣「全電家居」 實踐低碳綠色生活

減碳是全球應對氣候變化的重要方向，中電於供應及需求兩方面雙軌並行，積極實踐低碳發電、推動電動化和應用創新科技支援客戶節能減碳。中電最近更與九龍建業合作，打造海茵莊園成為全港首個大型「全電家居」項目，中華電力企業客戶成功及銷售總監盧志華博士表示，「全電家居」有助推動低碳綠色生活，支持香港於2050年前實踐碳中和的目標，為零碳未來出一分力。

「全電家居」將是未來住宅發展大趨勢

中電一直提供不同的節能方案，幫助客戶節能減碳。近年中電更積極向發展商推廣「全電家居」，並在應用創新的節能科技和高能源效益的設備上，提供專業的建議及技術支援，推動電動化及低碳生活。

盧博士指近年愈來愈多發展商積極參與節能減碳，並有意發展「全電家居」。海茵莊園提供超過1,500伙，是香港首個大型「全電家居」項目，他相信「全電家居」將會是住宅市場未來發展的大趨勢。

中電在協助發展商推展「全電家居」項目時，會擔當減碳智囊的角色，為項目所需的供電設施進行研究和規劃，並就項目的用電需求提供專業的技術支援。在單位配備上，除了採用電磁爐和電熱水爐，中電亦會建議安裝一級能源標籤的家電，包括冷氣機、洗衣機和雪櫃，有助住戶在生活用電上更慳電環保。

為推動綠色駕駛及照顧駕駛人士的需要，中電亦為項目評估停車場內電動車充電基礎設施的供電容量，以及提供技術支援。

▲ 中華電力企業客戶成功及銷售總監盧志華博士（右）認為「全電家居」將會是住宅市場未來發展的大趨勢。

電能煮食慳3成能源費 節能家電提高家居能源效益

「全電家居」讓住戶能夠輕鬆節能減碳，單是以電能煮食便較明火節省能源費，盧博士表示︰「住戶用電磁爐煮兩餸一湯，較用明火烹調節省約3成能源費。同時，由於電磁爐直接加熱廚具，熱力不會流失到空氣中，煮食不失鑊氣之餘，廚房溫度亦較低。」

此外，全屋選用一級能源標籤的家電，能提高家居能源效益，有助慳電節能。以海茵莊園為例，單位內的冷氣機、雪櫃及洗衣機，均有一級能源標籤，能源效益非常高。盧博士舉例指，一部一級能源標籤的冷氣機，較三級能源標籤的冷氣機，能節省約3成半電力。

▲ 「海茵莊園」單位內的冷氣機、雪櫃及洗衣機，均有一級能源標籤，有助提高家居能源效益。

智能電錶客戶 可查閱4小時前用電量

新落成的「全電家居」項目，一般已安裝中電的智能電錶，住戶便可隨時隨地透過中電手機應用程式，查閱4小時前的每小時用電量，從而了解自己的用電習慣，尋找慳電空間，例如將冷氣機的溫度調節至舒適水平，減少不必要的用電，節省電費開支。

中電將會繼續協助和鼓勵更多發展商發展「全電家居」，協助他們應用創新的節能科技和高能源效益設備，攜手推動香港發展為低碳智慧城市。

（特約）