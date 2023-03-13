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【讓我一次買個夠】阮小儀諗過嫁余迪偉　曾被當奴承諾娶過門

娛樂 15:59 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

當奴年少曾承諾會娶小儀過門。

由唐劍康（當奴）和練美娟（娟姐）任主持的ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》在下周一晚（3月20日）播出的一集，邀阮小儀（小儀）擔任嘉賓，與主持分享購物趣事。

當奴自爆當年曾承諾，如果無拖拍的話就會娶小儀。他笑言，全因當時小儀是電台裡面最早買樓的人，所以要先泊定個好碼頭：「因為佢係儲好多錢，仲早過少爺占（甄子康）買樓。所以我就諗娶佢都正，可以有層樓。」

聞言的小儀自爆當年同一時間其實亦和「好碼頭」余迪偉開盤：「因為佢有加拿大籍，所以我同佢講如果第日無人要嘅話，可唔可以嫁俾佢。」 

阮小儀任《晚吹 - 讓我一次買個夠》嘉賓。

午飯時間去買車
 
而問及最瘋狂的一次購物經歷，小儀指曾試過有次在拍攝節目放飯途中，購買了一部汽車。她笑言當時適逢某品牌有指定車輛進行折扣，再加上購物慾十分旺盛，於是在午飯期間，連同兩位識車之人金剛（李信樵）和導演一起去看車。

小儀指，試坐車輛期間，亦有問金剛意見：「我話金剛你咁肥大，坐得舒唔舒服？金剛話有少少頂頂地但係OK。咁跟住我就買咗。」她表示這是人生唯一一次如此任性地買車。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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