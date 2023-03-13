【救救動物】載客觀光捱足25年 71歲母象背部勞損凹陷慘被拋棄

▲ 白琳的背部明顯凹陷，是因為被遊客騎行造成的永久性損傷。

大象多年來都成為泰國人的搖錢樹，他們利用大象作為「活動旅遊車」，接載遊客漫步。近日泰國野生動物之友基金會(WFFT)曝光了一張照片，一隻被迫工作長達25年的71歲母象「白琳(Pai Lin)」，由於長時間載客的關系，本應圓潤的背部因壓力造成嚴重凹陷，直至母象無法工作，竟被前飼主拋棄。WFFT呼籲，大象背部凹陷是因為被遊客長期騎行造成的永久性損傷，是非常不人道的行為，提醒大眾珍惜生命，別再騎大象。

外媒《CNN》報道，現年71歲的母象白琳，每天的工作就是載着觀光客遊覽，更要一次載著6名遊客漫步，承受著龐大的工作負擔，捱足25年的她，本來隆起的背部被遊客騎到勞損兼嚴重凹陷。由於長期工作身體機能受損，速度太慢又疼痛的白琳，最後被飼主拋棄，2006年來到基金會的大象保護區生活。

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WFFT負責人分享白琳和其他24隻獲救的大象，目前過上重獲自由的日子，其適應能力不俗，體重比剛到保護區時胖了，不過脊椎仍有明顯的變形。很多大象都像白琳一樣，揹到背脊凹，有些更留有舊患。

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WFFT說，大象雖然有強壯的力量和體形，但其背部並非為了承載重量而設計。這些大象每天都要不停承載馴象師、成群的遊客和沈重的大象座位，這種持續的壓力會導致大象背部組織和骨骼退化，對脊椎造成不可逆的損傷。

疫情趨緩下，不少人出外施遊，而泰國一向是香港人的旅遊熱點，WFFT希望透過分享白琳的故事，提醒大家別再騎大象︰「大象和馬不同，它們不是為了被騎而飼養的家畜，而是從野外捕獲並在惡劣環境下飼養。」

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