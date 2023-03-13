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黃妍感謝周耀輝為音樂會加持　Cath被樂迷感動再三Enocre唱到哽咽

娛樂 16:15 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

黃妍（Cath）音樂會《Blooming Underwater Live 2023》

黃妍（Cath）音樂會《Blooming Underwater Live 2023》於昨晚（3月12日）假旺角麥花臣場館舉行尾場演出，一直揚言不會輕易在舞台上流淚的黃妍，昨晚被一班熱情的樂迷打動，結果在二度Encore之時一度哽咽唱不下去，為這次音樂會留下難忘的回憶。

在尾場的演出中，Cath繼續以重新編曲的自家作品，加上別人的歌，以突出音樂會的主題。

黃妍開騷感謝樂迷不離不棄　Cath歌衫少布不習慣：好擔心會唔會走光

拆解當中元素

其中，在唱陳奕迅的《Stranger Under My Skin》時，加插王樂儀創作、周耀輝朗讀的詩句，Cath特別感謝二人，說：「《Stranger Under My Skin》係周耀輝嘅作品，王樂儀為歌曲寫咗錐心嘅詩句，周耀輝睇完，主動話想負責朗讀，所以真係好感謝佢哋兩位，令到歌曲更有質感。」

其實今次音樂會主題為Blooming Underwater，所以舞台設計也集合了文學與黃妍最恐懼的水的元素在內。

Cath在台上介紹道：「我過去呢一年所做嘅歌都係行緊一個文學之旅，既然係咁，音樂會又點可以冇文字呢，所以台上有一張好大嘅紙鋪蓋整個舞台，就連櫈都用紙包住，另外台邊有個掉轉嘅C，除咗代表我嘅英文名Cath外，同時亦係個月亮，亦係水光，感覺我就似Blooming Underwater一樣。

而昨晚演出會完結時，樂迷一直都未肯離去，更不斷嗌Encore，結果Cath再次上台再三Enocre。

一度感動哽咽

在唱過《寂靜的回聲》後，樂迷們的歡呼尖叫之餘，更不斷叫Cath唔好喊，但Cath笑言：「我唔會喊㗎！」

怎料言猶在耳，在最後再次Encore《天光前》時，邊彈結他邊唱歌的Cath突然一度哽咽扁咀唱不下去，樂迷起哄後，她更要背向舞台平靜自己的心神才能繼續，就在一遍狂喜的吶喊聲中，《Blooming Underwater Live 2023》也圓滿結束。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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