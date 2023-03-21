到「職業體驗館」體驗「打工」樂趣 邊玩邊學 發掘自我興趣與潛能

「好玩、新奇、有趣，還可以一嘗『返工』滋味……」由中西區民政事務處主辦、香港基督教女青年會西環綜合社會服務處提供服務的「職業體驗館」，除具備以上所有好玩和學習元素外，家長更可透過活動發掘小朋友的性格特質和潛能，為他們的未來做好規劃。繼上次體驗成為咖啡師和甜品師後，今次幾位年青人經職業培訓後化身成為職業導航員，為小朋友設計職業體驗活動，帶領小朋友體驗攝影師和YouTuber的工作。

「教」「學」相長 加深對自我了解

在職業體驗館內，兩位職業導航員蔡沛言（Alvin）和葉宏智（Jeff）正在向小朋友們講解當日的任務並開始分配工作。活動負責人Kevin表示，活動目的之一是希望幫助青少年和小朋友對工作有深入了解，從而產生興趣，擴闊眼界。今次挑選的行業，是可以讓他們了解到YouTuber除了出鏡擔任KOL外，其背後還有很多不同的工作人員，出任不同崗位，如導演和拍攝助手等，才可以讓節目拍攝成功。另外，活動亦讓青少年和小朋友更認識自己，反思自己的性格和發掘自己的潛能，如職業導航員，既要與另一位同學合作，又要跟小朋友溝通，過程中讓他們增強溝通技巧，亦有更多得着。

活動過程中，職業導航員會觀察每位小朋友的性格特質，在「工作」完成後告知家長和小朋友關於他們的特質，讓小朋友更認識自己，肯定小朋友的能力。

▲ 職業導航員在活動過程中會記下小朋友的特質，在活動完結時與家長和小朋友分享。

▲ 職業導航員除了可透過活動對不同行業有更深入了解，亦有助提升溝通和領導能力。

▲ 活動可讓小朋友親身體驗「打工」樂趣、擴闊眼界。

化身小小攝影師與YouTuber 一次過體驗不同崗位

Kevin表示，活動特別挑選攝影師和YouTuber為行業體驗主題，是因為兩者都講求合作性，又富有趣味性，小朋友之間可以互動，較易讓他們開心地投入「工作」，做到真正的寓工作於娛樂！他又指出，兩個行業都各自有不同的崗位如攝影師、助手、導演、助導、模特兒、記錄員和沖曬員等，每位小朋友都有機會擔任不同的崗位，接觸不同的工作和了解其責任，亦讓他們了解到除主要崗位外，其他幕後工作人員的崗位也十分重要。

▲ 每位小朋友都可體驗不同的工作崗位。

▲ 學習完拍攝技巧後，每位小小攝影師都有實戰機會，互相拍攝全家幅。

▲ 完成工作後即可賺得「薪金」。

▲ 小朋友最開心莫過於拿着自己的薪金，揀選喜歡的零食慰勞自己及家人。

▲ 每位小小職人都可帶走自己的家庭照回家留念！

職業導航員Alvin：成功感來自性格上的改變

由小到大都喜歡攝影和拍短片的Alvin，在學校社工推薦下成為今次活動的職業導航員之一，他表示：「今次活動令我獲益良多，讓我對攝影師和Youtuber的工作有了更深入的了解，令我更加想投身這個行業。在活動中，我明白到溝通的重要性，而且更學到說話技巧，提升領導能力；相對之前的我比較慢熱，參加活動後，性格變得外向，也比以前有膽量。性格上的改變對我來說已是很大的收穫，很有成功感。」

▲ Alvin表示，性格上的改變是最大的得着。

職業導航員Jeff：可以獲得更多書本以外的人生經驗

本身喜歡小朋友的Jeff，透過今次活動訓練出自己膽量和領導才能。他表示：「我自己較喜歡YouTuber這個職業，如果將來有機會，也想嘗試向這個方向發展。今次活動對我來說是一種心態的磨練，活動上遇到不同性格的小朋友，就如同將來投身社會工作，同樣會遇到不同性格的人，所以可藉着今次機會，令自己獲得更多書本以外的人生經驗，而且透過活動，自己變得有膽量和有耐性。當看到小朋友拿着「薪金」揀選自己喜歡的零食時，當下心情很興奮，特別是跟小朋友一同完成任務時，那種成功感就更大。」

▲ 能跟小朋友一同完成工作，Jeff的心情既興奮又滿足。

（特約）