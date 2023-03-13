【活得健康啲】拆解OL一個愈食愈肥致命傷　健身教練推薦「生酮美食餐單」飽住瘦

▲ 拆解OL一個愈食愈肥致命傷，健身教練推薦「生酮美食餐單」飽住瘦。

不少人減肥時都會擔心因吃得少，後續容易暴飲暴食，但原來減肥真的可以「飽住瘦」。TOPick訪問了專為女性而設的健身室「Zomate fitness」創辦人兼健身教練李芷慧（Zoe），了解她的keep fit秘訣！

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「30+」女性肥胖成因

Zoe一向致力幫助一衆想減肥、修身的女士，透過健康飲食和健身重訓，得到理想身形。她明確指出，大部分上班族女士容易肥胖的成因，主要是吃得太多、活動得太少。工作關係或日常習慣，令她們長期缺乏運動，加上吃得過多碳水化合物，例如早餐吃個蛋撻或菠蘿油、中午吃炒飯或炒麵、還有下午茶、宵夜吃公仔麵等等，一日下來就會積聚了過多的能量及碳水化合物在身體。而平時，因體内有過多碳水化合物，肝臟會自動將其轉化為糖，用剩就會纍積成為脂肪儲存在體内，例如中央内臟附近，於是就形成内臟脂肪，長期積聚就容易患上中央肥胖。

「生酮飲食法」可將身體還原健康

Zoe進而解釋，以上的不良飲食習慣，會影響代謝，慢慢令身體變差，就會容易肥胖：

吸收任何營養都吸收不好，亦運用得不好。長期下去，身體代謝能力減低、消耗減低，吃少少都很容易肥。

那麽，怎樣的飲食方式才會令身體keep住健康？Zoe推薦「生酮飲食」方法，此方法在令身體回歸健康的大原則下，能令人體代謝功能回復正常，大家甚至可以比平時吃得更豐富，不會存在挨餓減肥的問題。

「生酮飲食」特點在於極高脂肪比例、適量蛋白質，和極少碳水化合物。大家平常習慣吃過多碳水化合物，體内糖分太多，用不完就會變成脂肪。但當我們吃很少碳水化合物的時候，身體就會轉換生產能量模式，不再用糖分而改由脂肪作為能源，令我們24小時都會在消脂模式裏面，從而產生酮體，成為能量。所以這個飲食方法，就叫做「生酮飲食」。

適用人士

Zoe强調，生酮飲食是一個比較反傳統、新型的健康飲食方法，能夠治療、幫助身體改善代謝問題，絕對不是極端、重複性吃單一食物的飲食方法。因此，在根本上是適合所有願意進行這個飲食方法的人，尤其推薦給不斷尋求可以健康兼飽住瘦的減肥方法的人士。

但減肥除了照顧生理，心理因素也同樣重要。Zoe認為，若問生酮飲食是否適合哪類人執行，其實差別只在於心態上是否願意執行。她也提醒，一些有嚴重病患的朋友，例如患一型糖尿病，或肝臟、腎臟有毛病，在嘗試生酮飲食法之前，務必要先咨詢家庭醫生。

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推介2款美味生酮餐單

生酮飲食是不是可以吃得豐富一點？Zoe給出一個簡單有力的答案：「是！」她為大家推薦2人份量生酮版「星洲炒米」及「泡菜牛肉芝士炒飯」，做法非常簡單，特別適合忙碌的上班族女士，或懶於處理繁複食材的人。Zoe笑言，一般人不敢吃很邪惡的東西，例如肥肉、芝士，但實行生酮飲食，就可以毫無罪疚感地享用這些美食。 點擊大圖睇食譜：

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責任編輯：張沛