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【隱形戰隊】唐詩詠性感婚紗騷身材　劉佩玥出招宣示主權

娛樂 16:32 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《隱形戰隊》

TVB劇《隱形戰隊》播出一周，當中3大女主角亦是焦點所在。首周由劉穎鏇（Tiffany）、劉佩玥（Moon）瞓身出擊，前者身穿彩虹戰衣大晒蜜桃臀、後者以誘惑Tone掹玻璃引發粉紅氣場。

在《隱形戰隊》第二周，到唐詩詠終於出招，在TVB官網在昨日（3月12日）發布兩條預告宣傳片，其中一條穿上婚紗的詩詠狀態大勇，不但皮膚白滑、身材姣好，甜美笑容及情深待嫁眼神更是殺食非常，獲網民大讚「太美了」：「顏值逆天」 、「詩詠真係好Sweet」。

《隱形戰隊》

詩詠馬明情深一吻

雖然詩詠與馬明經常情侶檔，但網民依然受落，對於二人在預告片中情深一吻，直指「真係好襯」，更明言渴望在《白色強人2》中未能修成正果的二人，在《隱形》中有情人終成眷屬。

不過由於監製文偉鴻（Jazz）向來擅長炮製震撼彈，有網民擔心如此甜美情節背後暗藏「殺」機，更擔心6名主角最終會有人不幸身亡。

《隱形戰隊》

劉佩玥宣示主權

另一條預告片同樣以詩詠飾演的Madam Q為主，主題則為「情敵見面份外眼紅」，事緣劇中Ocean（馬國明飾）相當搶手，除與前任Madam Q糾纏不清，現任警隊拍檔Shadow（劉佩玥飾）亦對Ocean虎視眈眈。

為宣示主權，預告片中的Shadow身穿露肩超短裙套裝，儀態萬千的步入工作間，大晒逆天長腿之餘，更出言向Madam Q挑機，而詩詠的還拖眼神亦相當有戲，令網民看得肉緊，紛紛競猜馬明情歸何處，又大讚阿Moon又甜又索。

兩條預告片播出後亦相當受歡迎，上載僅半天已勁吸逾25萬觀看次數。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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