【高鐵旅行】赴粵長途線上周六重開　本地旅社攻潮汕高鐵團

▲ 「型遊香港」創辦人鄧漢強稱，眼見海外來港的航班對比疫情前減少了至少一半，故未來也會繼續大搞往內地旅遊團。

訪港旅遊業逐漸復甦，不過入境旅客未見爆升，而是緩慢增長。有以往主力接待海外客的本地旅行社坦言，至今仍未見受惠，但不欲坐以待斃，故決定開拓出境遊，見廣深港高鐵於上周六（11日）起，重推14個廣東省長途站點，即決定集中火力推高鐵團，反應理想，周六即安排潮汕3日團，乘坐首班高鐵往潮汕，并表示相信高鐵長途站點開通後，高鐵團需求會大增，將會推更多高鐵團。

周六（11日）起高鐵香港段恢復廣東省內的14個長途站點，從香港西九站出發，可直達潮汕、惠州南等地；至4月1日起更全面恢復廣東以外的高鐵站點。

疫情3年重創本地旅遊業，全面通關後，訪港旅客仍有待回復，尤其小型旅行社仍努力求存。「型遊香港」創辦人鄧漢強表示，2016年創辦以來，主要接待包括以色列及歐美等高端市場旅客。雖然旅行社加上自己僅有3名全職員工，但鄧漢強表示，疫前每年可接待1,500名旅客。而疫情期間，旅行社就組織綠色本地遊，不過利潤不多。

他指，航班比疫情前減少至少一半，他預期今年以色列入境團都會因未有直航而難有起色，此時高鐵長途服務恢復，決定抓住機遇，立即組織高鐵團，籌辦搭乘第一班高鐵前往潮汕的3日旅行團，28人今早8時西九龍站集合，團費1,288元起，行程包括參觀太安堂中醫藥博物館、達濠古城、潮式全牛宴、石炮台公園等，品嘗潮式牛肉火鍋及全鵝宴等美食。

鄧指，高鐵團是未來本港旅遊市場趨勢，「未來我們還會帶本地遊客發掘深圳小眾的旅遊景點，比如深圳的古鎮、鹽田海濱棧道等地方，」

另一間旅行社「食玩假期」負責人陳志華亦表示，周六早都有一個首發高鐵潮汕團，30人成行。他指高鐵剛宣布逐步恢復，料高鐵團客量會逐步回升，將會舉辦跨省的高鐵團，前往桂林、貴州等地。

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記者：解青羽