【兒童近視】中大研究指低濃度阿托品眼藥水可預防兒童近視　發病率可減逾46%

▲ 任卓昇（右二）。（資料圖片）

中大醫學院研究發現，4至9歲無近視的兒童每晚使用低濃度0.05%阿托品眼藥水，可降低近視發生率46.4%，為全球首次證實該眼藥水有預防近視作用。

中大醫學院研究團隊在2017年至2020年間，在中大眼科中心招募474名4至9歲的非近視兒童，參與阿托品眼藥水預防近視研究（LAMP2），參與者的父母至少有一位是近視患者。有關兒童被隨機分配到0.05%阿托品組、0.01%阿托品組和安慰劑組，並在兩年內每晚對雙眼滴一次眼藥水。結果顯示，0.05%阿托品組兒童的近視發病率和出現快速近視偏移傾向的百分比，均明顯地較安慰劑組低，如使用0.05%濃度眼藥水者，每100人只有28.4人變近視，而用安慰劑者則每100人便有53人。

另外，阿托品眼藥水最常見的副作用是畏光，研究也顯示，使用0.05%濃度眼藥水者出現畏光的比率為12.9%，較使用0.01%濃度的18.9%低，且比率也只較安慰劑組高0.7%。

首席研究員、中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，眼藥水能放鬆眼部睫狀肌肉，且可令脈絡膜增厚，減少眼球變長，這次LAMP2研究進一步顯示了這款低濃度眼藥水在預防近視方面的潛力。研究團隊也將開展LAMP3研究，研究阿托品眼藥水結合紅光療法的療效和安全性。有興趣者可以WhatsApp (91371925) 或電郵（childreneye@cuhk.edu.hk）聯繫研究團隊。

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責任編輯：黃小冰