【食物安全】進口芝麻醬或含沙門氏菌　食安中心籲回收

▲ 進口芝麻醬或含沙門氏菌，食安中心籲回收。（資料圖片）

食安中心今日（13日）呼籲市民不要食用一款進口芝麻醬產品，因為有關產品可能受致病菌沙門氏菌污染。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

產品資料如下：

產品名稱：Organic Hulled Tahini

品牌：Ceres Organics

淨重：300克

來源地：墨西哥或以色列產品，新西蘭包裝

此日期前最佳：2023年5月25日

進口商：牛奶有限公司

最新影片推介

中心接獲國際食品安全當局網絡的通報，指上述產品可能受致病菌沙門氏菌污染。根據該網絡提供的資料，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2299 1133，查詢上述產品的回收事宜。

感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

發言人呼籲市民如購入上述受影響產品應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津