【巴士加價】九巴申請加價9.5%　新巴及城巴市區線盼劃一加$2

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運輸及物流局今日（14日）向立法會提交文件，交代各巴士公司申請加價情況。文件顯示，九巴擬加價9.5%，新巴/城巴市區綫則擬將所有路線票價劃一調高2元。

以城巴路線5B為例，由西環堅尼地城來往銅鑼灣，目前全程車費$4.2。如果劃一加$2的申請獲批，就會加價到$6.2，加幅達48%。

九龍巴士

九巴2022年6月22日提交加價申請，申請加幅9.5%。九巴的獨營路線上次於2021年4月4日加價，在計及隧道費基金的紓緩作用後，整體實際加權平均加幅為5.8%。此外，九巴與新巴/城巴(專營權一)聯營的過海路線，以整體加權平均加幅12%分兩階段加價，即於2021年4月4日實施首8.5%加幅，其後於2022年1月2日實施另外3.2%加幅。

新巴

新巴2022年9月16日提交申請，希望將所有路線票價劃一調高2元。新巴上次以整體加權平均加幅12%分兩階段加價，即於2021年4月4日實施首8.5%加幅，其後於2022年1月2日實施另外3.2%加幅。

城巴市區綫（專營權一）

城巴（專營權一）於2022年9月16日提交申請，希望將所有路線票價劃一調高2元。城巴（專營權一）上次以整體加權平均加幅12%分兩階段加價，即於2021年4月4日實施首8.5%加幅，其後於2022年1月2日實施另外3.2%加幅。

城巴機場及特別綫（專營權二）

城巴（專營權二）於2022年9月16日提交申請，希望調高機場服務以外的日常和通宵服務路線（即「B」、「E」、「R」、「S」及「N」線）票價23%，以及調高機場服務路線（即「A」及「NA」線）票價50%。城巴（專營權二）997年中開始營運以來從未調整票價。

龍運巴士

龍運於2022年1月4日提交加價申請，申請加幅8.5%。龍運對上次於2011年5月15日加價，整體加權平均加幅為3.2%。

新大嶼山巴士

嶼巴2022年9月2日提交加價申請，申請加幅為9.8%。嶼巴上次於2021年4月4日加價，整體加權平均加幅為9.8%。

巴士公司最近加價情況 九巴 龍運 城巴(專營權一) 新巴 新大嶼山巴士 擬議申請 2022年1月 - - +3.2% +3.2% - 2021年4月 +8.5% 加價申請被否決 +8.5% +8.5% +9.8% 2019年1月 - - +9.9% +9.9% - 2014年7月 +3.9% - - - - 2013年3月 +4.9% - - - - 2011年5月 - +3.2% - - - 2008年6月 +4.5% +4.5% +2% +5% +7.24%

註：以上加幅為整體加權平均票價加幅，且未計及專營巴士豁免隧道費基金紓緩作用

資料來源：政府新聞網、立法會文件

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記者：陳梓蔚