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【當街非禮】日本KOL印度遭多名男子摸胸抽水　尖叫求救全街無人幫手

娛樂 18:55 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

現年22歲的日本KOL MEGU（めぐみこ）不時在在各大社群媒體分享她在印度旅遊的影片。早前，她參加印度慶典「侯麗節」（Holi）時，卻有4名男子趁在噴灑彩色顏料時，趁機當街上下其手甚至熊抱她，肆意非禮。

這日本女KOL全程受驚尖叫，甚至還反手打了對方一巴掌以作反抗。可身旁的男子沒因畏縮，不斷對她潑灑顏料、液體，甚至還有人將蛋黃蛋白打在她頭上或從背後熊抱等肢體接觸，她在數十秒後才成功逃脫躲入屋內。

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這段影片最早在Twitter曝光，惹怒大批外國網友，也引起寶萊塢女星莉查查達（Richa Chadha）關注，在Twitter上高喊要警方逮捕影片中這群騷擾人的男子。

此事甚至印度媒體亦有報道此事，但MEGU卻發文表示沒想到事情鬧得這麼大，透露自己的身心都很好，反向看影片後感到不適的人致歉，並刪除影片，稱即使遭遇這風波，依然很喜歡印度。

 

MEGU指，這事件後，當地警方已答應加強取締相關行為，希望明年起，「侯麗節」的性騷擾事件能大幅減少。

據悉，德里警方已逮捕當中3名涉嫌猥褻和性騷擾她的嫌犯，其中1人是青少年。3人皆來自德里中部的巴哈甘吉區 （Paharganj）。

撰文 : TOPick柴犬出動

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