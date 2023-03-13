【小兒濕疹】春夏轉季濕疹起皮膚紅腫痕癢 中醫教分辨3類型配合食療紓緩
濕疹又名「異位性皮膚炎」，困擾不少大人及小朋友，現時步入春季，潮濕鬱悶易引發濕疹，再到夏天熱到出汗，濕疹又隨時發作，亦有不同原因誘發濕疹，令人痕癢難耐！註冊中醫馬琦傑指出濕疹有分濕熱、脾虛、血虛風燥等不同內因，治療濕疹要找出病因才行，馬醫師教大家分辨3類型濕疹，再配合相應食療助紓緩。
過敏起濕疹因由多
註冊中醫馬琦傑在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享有關濕疹資訊，馬醫師本身由細到大都有濕疹，有多不舒服、有幾尷尬都一清二楚，他非常希望找到斷尾的方案，而在10多年閱讀不少中醫藥典、天然療法書藉，發現每個敏感病人體質都不同，有些人吃魚敏感，有些人有腰果敏感……根本沒有一個治療方案會適合所有人。
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不少家長私訊問馬醫師，小朋友濕疹可以煲甚麼吃，其實，沒有一張中藥藥方有效治療不同症型的濕疹，因為中醫治濕疹首要辨證。中醫認為濕疹有分濕熱、脾虛、血虛風燥等不同內因，因此治療濕疹必須準確找出患者的病因，才能治好。
誘發濕疹的病因如︰病人的脾胃功能問題，與「濕」可謂關係密切，當外濕和內濕在身體上積累到一定程度，就很有可能引發濕疹。外濕是指外界環境影響，例如潮濕的天氣。
內濕是指飲食無節制，脾胃功能差，令到水濕痰飲等不能正常輸送運轉，積累在身體內造成阻礙。身體毒素困在身上，排不出去，濕毒由皮膚不同部位爆發。不同部位濕疹是由不同器官濕毒引起，如肝︰足背、大髀內外側，脇肋等；腸︰小腿內外側，腹部，手臂等；腎︰背部，後頸等。
濕疹一般分3大類型
中醫治濕疹並不僅僅是止痕，找出病因是非常重要的環節，這就是常說的治本。濕疹一般類型可分為︰
1. 急性濕疹︰皮膚红腫，非常痕癢，時有水疱，水疱破後出水，出水後會結成痂，皮膚糜爛及渗液嚴重。
2. 亞急性濕疹︰皮膚红腫痕癢，有少皮損和少量渗液。
3. 慢性濕疹︰皮膚乾燥痕癢，晚間尤為嚴重，皮疹不一定會出水。
急性濕疹、亞急性濕疹和慢性濕疹三類型可互相轉變，患者不可以掉以輕心。中醫醫治濕疹分開3個症型濕熱型、血虛風燥型和脾虛型，3種症型也會引起痕癢及紅腫。
3類型配合相關食療
馬醫師介紹以下不同濕疹症型患者適合用的食療，不過情況太嚴重的話，醫師還是建議大家盡快求醫診治。
- 濕熱型（急性濕疹多見）
症狀︰皮膚红腫，非常痕癢，多水疱，皮膚糜爛及渗液嚴重
食療︰蒲公英野菊花淡竹葉米水
材料︰蒲公英、野菊花、淡竹葉各1錢，小米少量
製法︰所有材料洗淨，加適量清水，大火滾後轉慢火30分鐘；每日1杯。
- 血虛風燥型（急性濕疹和亞急性濕疹多見）
症狀︰皮膚红腫痕癢，時有皮膚乾燥和少量渗液
食療︰綠豆水
材料︰生地黃 3克，甘草3克，綠豆30克，生薏米15克。
製法︰所有材料洗淨，加適量清水，大火滾後轉慢火50分鐘，加少許冰糖調味服食。
- 脾虛型（慢性濕疹多見）
症狀︰皮膚乾燥痕癢，少皮膚潮紅
食療︰山藥茯苓芡實粥
材料︰山藥 5錢、茯苓 2錢、芡實 2錢、米少量
製法︰將藥材料洗淨，加適量清水，大火滾後轉慢火40分鐘後隔去渣，用藥汁加入米煮成粥。
註︰以上食療適合3歲以上小朋友，沒以上食藥物過敏者服用，用量可因應年齡和體質再作調整。
注意日常生活細節
此外，對付小兒濕疹，馬琦傑提醒家長照顧濕疹兒時，要多留意日常生活。
1. 不接觸致敏源︰清楚有甚麼令小朋友過敏，如海鮮、麩質等。
2. 皮膚保濕︰濕疹在乾燥的皮膚上更易爆發，只要有少少繃緊，就要抹上乳液。
3. 熱水浴更影響濕疹爆發，用37至38度沖涼就好。
馬醫師強調日常生活細節做得好，濕疹爆發的機會已減少一半。另一方面，有不少嬰兒濕疹的個案，是由母乳或奶粉的熱毒傳入，所以要治療濕疹的患者，所有生活細節都不用忽視。
文章獲「中醫爸b - 馬琦傑醫師」授權轉載。
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責任編輯︰顏紫燕