【小兒濕疹】春夏轉季濕疹起皮膚紅腫痕癢　中醫教分辨3類型配合食療紓緩

▲ 一到轉季，濕疹易翻發，中醫教大家分辨3類型，並配合食療助紓緩。

濕疹又名「異位性皮膚炎」，困擾不少大人及小朋友，現時步入春季，潮濕鬱悶易引發濕疹，再到夏天熱到出汗，濕疹又隨時發作，亦有不同原因誘發濕疹，令人痕癢難耐！註冊中醫馬琦傑指出濕疹有分濕熱、脾虛、血虛風燥等不同內因，治療濕疹要找出病因才行，馬醫師教大家分辨3類型濕疹，再配合相應食療助紓緩。

過敏起濕疹因由多

註冊中醫馬琦傑在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享有關濕疹資訊，馬醫師本身由細到大都有濕疹，有多不舒服、有幾尷尬都一清二楚，他非常希望找到斷尾的方案，而在10多年閱讀不少中醫藥典、天然療法書藉，發現每個敏感病人體質都不同，有些人吃魚敏感，有些人有腰果敏感……根本沒有一個治療方案會適合所有人。

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不少家長私訊問馬醫師，小朋友濕疹可以煲甚麼吃，其實，沒有一張中藥藥方有效治療不同症型的濕疹，因為中醫治濕疹首要辨證。中醫認為濕疹有分濕熱、脾虛、血虛風燥等不同內因，因此治療濕疹必須準確找出患者的病因，才能治好。

誘發濕疹的病因如︰病人的脾胃功能問題，與「濕」可謂關係密切，當外濕和內濕在身體上積累到一定程度，就很有可能引發濕疹。外濕是指外界環境影響，例如潮濕的天氣。

內濕是指飲食無節制，脾胃功能差，令到水濕痰飲等不能正常輸送運轉，積累在身體內造成阻礙。身體毒素困在身上，排不出去，濕毒由皮膚不同部位爆發。不同部位濕疹是由不同器官濕毒引起，如肝︰足背、大髀內外側，脇肋等；腸︰小腿內外側，腹部，手臂等；腎︰背部，後頸等。

濕疹一般分3大類型

中醫治濕疹並不僅僅是止痕，找出病因是非常重要的環節，這就是常說的治本。濕疹一般類型可分為︰

1. 急性濕疹︰皮膚红腫，非常痕癢，時有水疱，水疱破後出水，出水後會結成痂，皮膚糜爛及渗液嚴重。

2. 亞急性濕疹︰皮膚红腫痕癢，有少皮損和少量渗液。

3. 慢性濕疹︰皮膚乾燥痕癢，晚間尤為嚴重，皮疹不一定會出水。

急性濕疹、亞急性濕疹和慢性濕疹三類型可互相轉變，患者不可以掉以輕心。中醫醫治濕疹分開3個症型濕熱型、血虛風燥型和脾虛型，3種症型也會引起痕癢及紅腫。

3類型配合相關食療

馬醫師介紹以下不同濕疹症型患者適合用的食療，不過情況太嚴重的話，醫師還是建議大家盡快求醫診治。

濕熱型（急性濕疹多見）

症狀︰皮膚红腫，非常痕癢，多水疱，皮膚糜爛及渗液嚴重

食療︰蒲公英野菊花淡竹葉米水

材料︰蒲公英、野菊花、淡竹葉各1錢，小米少量

製法︰所有材料洗淨，加適量清水，大火滾後轉慢火30分鐘；每日1杯。

血虛風燥型（急性濕疹和亞急性濕疹多見）

症狀︰皮膚红腫痕癢，時有皮膚乾燥和少量渗液

食療︰綠豆水

材料︰生地黃 3克，甘草3克，綠豆30克，生薏米15克。

製法︰所有材料洗淨，加適量清水，大火滾後轉慢火50分鐘，加少許冰糖調味服食。

脾虛型（慢性濕疹多見）

症狀︰皮膚乾燥痕癢，少皮膚潮紅

食療︰山藥茯苓芡實粥

材料︰山藥 5錢、茯苓 2錢、芡實 2錢、米少量

製法︰將藥材料洗淨，加適量清水，大火滾後轉慢火40分鐘後隔去渣，用藥汁加入米煮成粥。

註︰以上食療適合3歲以上小朋友，沒以上食藥物過敏者服用，用量可因應年齡和體質再作調整。

注意日常生活細節

此外，對付小兒濕疹，馬琦傑提醒家長照顧濕疹兒時，要多留意日常生活。

1. 不接觸致敏源︰清楚有甚麼令小朋友過敏，如海鮮、麩質等。

2. 皮膚保濕︰濕疹在乾燥的皮膚上更易爆發，只要有少少繃緊，就要抹上乳液。

3. 熱水浴更影響濕疹爆發，用37至38度沖涼就好。

馬醫師強調日常生活細節做得好，濕疹爆發的機會已減少一半。另一方面，有不少嬰兒濕疹的個案，是由母乳或奶粉的熱毒傳入，所以要治療濕疹的患者，所有生活細節都不用忽視。

文章獲「中醫爸b - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕