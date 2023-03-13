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【海外醫護】盧寵茂指強制牙醫服務年期非修例建議　惟認為應與業界探討

社會 17:24 2023/03/13

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醫務衞生局局長盧寵茂出席屯門地區康健中心開幕。（陳國峰攝）

政府擬修訂牙醫註冊條例，規定牙醫畢業後需於公營機構實習一年，並進一步於公營機構工作若干年份才可私人執業。

醫務衞生局局長盧寵茂今（13日）表示，一年的實習期是於諮詢過程，基於業界牙科提升水平及幫助公營醫療服務而提出。至於實習後需服務的年期，則不是於今次修例的建議，但認為應藉此機會與業界探討。

對於護士專科學院認為，海外護士由護管局作把關作評核，而非由公立醫院的僱主。盧寵茂指，有與各個專業團體作諮詢，不方便於大氣電波就每一個建議回應。

他強調，本港有12個法定團體決定不同醫療專業的法定註冊，例如醫委會及牙醫管理委員會，最終如何引入海外醫護，由法定團體作決定，醫衞局只是給予意見。

至於當局是否延長專科醫生於公立醫院工作年期。盧寵茂指，需循序漸進及考慮優次，現階段沒有提出延長專科醫生的服務要求。

盧寵茂今出席屯門地區康健中心開幕典禮。他表示，地區康健中心於基層醫療中有重要角色，為市民第一接觸點，身為協調及統籌的「個案經理」。他指，屯門康健中心開幕7個月以來共1萬1千人已登記成為會員，不過很多市民仍對康健中心未有深入理解，仍需加大力度推廣。

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記者：陳展棋

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