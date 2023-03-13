【女性護理】人妻每次親熱感疼痛撕裂　求醫揭下身藏1物發臭

▲ 人妻每次親熱時都感到疼痛，並有撕裂感，求醫揭下身藏1物發臭。

女性衛生用品種類繁多，使用事項需特別留意。台灣有婦產科醫生分享，一名32歲人妻多了與丈夫親熱，而每次親熱時，她的陰道右下處總會感到疼痛，並伴隨刺裂痛感。人妻原以為只是自己太久沒有行房所致，到做例行抹片檢查，才被醫生發現其陰道內卡著一根異物，甚至還傳出臭味。

台灣婦產科醫生張宇琪日前在Facebook專頁分享案例，指一名32歲人妻原本與丈夫過著遠距離生活。而自丈夫返台工作定居後，二人行房次數變多，但每次進行性行為時，妻子都會感到陰道右下處疼痛、還有刺裂痛感，不過妻子卻不以為然，以為只是太久沒有行房所致。

直到一次，妻子去診所做例行子宮頸抹片，正當醫生準備採檢時，赫然發現她的陰道右壁處黏著一個小塑膠管，更已經發臭，於是建議她轉往大醫院進一步確認。

張宇琪之後為該名人妻進行檢查，經過陰道撐開器（鴨嘴）打開視診，發現患者的右側陰道壁，有一堆像「珊瑚狀」的不規則增生組織，疑似是之前使用棉條的塑膠管殘骸，放置太久未取出，繼而產生陰道黏膜層纖維化組織增生，需為她安排手術治療。

張宇琪表示，患者在使用棉條時，應該是將塑膠導管推太入，忘記抽出，導致導管留置在陰道右側璧近子宮頸口旁約1cm的位置，才導致生病。最後病人進行二氧化碳雷射切割手術，術後陰道右側壁已恢復，右下腹不再疼痛，而夫妻的性生活也有所提升。

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責任編輯：羅嘉欣