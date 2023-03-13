【時尚教母】汪明荃「曬鹹魚」式保養包包　 回顧汪阿姐時尚打扮【多圖】

▲ 汪明荃於家中天台「曬包包」！

人稱「阿姐」的汪明荃向來喜歡打扮，阿姐更收藏不少名牌包包，今日她於個人IG分享於西貢獨立屋「曬包包」的片段。

目測阿姐至擁有4至50個名牌袋，當中包括Gucci、Louis Vuitton、Burberry等，方便阿姐出席不同活動和宴會以作搭配。

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汪阿姐年度「盛事」

汪阿姐以這種「曬鹹魚」方式保養包包，再度成為網友熱話。當中容祖兒留言大讚：「Cutie 阿姐」。

同時，不少網民也紛紛留言，當中包括「Liza姐一年一度的曬包季開始啦」、「風和日麗曬曬衣衫又同狗狗玩玩，好有生活中的樂趣」，「人哋曬命，阿姐曬袋」等。

3年前，首度公開分享於天台「曬包包」的阿姐解釋，這習慣年少時已開始，當年她住在北角清華街一座唐樓，當中頂層是一個大天台。

她稱每年放暑假，媽媽吩咐她跟姊弟將家中各人的冬天衫、棉胎等搬上天台曬太陽，她說：「是一個好大嘅工程、仲要連續曬2日，確保所有衣物都清潔、殺菌、冇蛀壞、冇發霉⋯⋯咁做啲衫就可以著耐啲、襟啲。」

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被封為「時尚教母」

現年73歲的汪阿姐向來走在潮流尖端，她愛衫如命，對打扮的要求高。

從汪阿姐的 IG看到，她勇於嘗試各類造型和品牌，由Christopher Kane、Racil、 Dries Van Noten 、Maison Margiela MM6至 Gucci等時尚品牌，阿姐都曾穿過，而配色、剪裁都十分大瞻，汪阿姐更甚少失手，難怪被封「時尚教母」。

另外，汪阿姐為Gucci迷，2017年汪阿姐於紅館舉辦演唱會，她豪擲22萬買下 Gucci showpiece當季黑紗晚裝，以這裝束表演《京華春夢》一幕，足見她對衣著的執著。

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將來舉行展覽

此外，阿姐亦鍾情日牌Issey Miyake， 2020年她於 Facebook 曾表示：「 Issey Miyake 是我迷上日本時裝的第一個品牌，喜歡他的設計、概念、上乘布料、創意、大膽的剪裁、種類繁多：帽子、鞋襪、手袋、飾物配件⋯⋯」。

阿姐曾於訪問中分享對打扮的睇法，她表示從小已貪靚，初入娛樂圈已很重視衣著打扮，盡量緊貼時裝潮流，

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她稱會看很多時裝雜誌吸收知識，研究每個品牌用的顏色、布料等，阿姐認為最重要有勇氣試，她謙稱也有失手之時，她說：「因為性格堅持都失手無數次，幸好大家不太為意。」

由於阿姐試衣服如命根，她會以特製防水防潮金屬箱子收起，她認為漂亮衣服如藝術品一樣，留待將來舉進行展覽。

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