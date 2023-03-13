【開心速遞】葉蒨文+吳偉豪CP感重獲觀眾愛戴　著高踭鞋追賊學霸女神Sophie談護腳貼士【多圖】

▲ TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的「Candy」葉蒨文分享護腳心得。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（12日）播出的一集，講述穿著高踭鞋的Candy（葉蒨文飾）為了幫朱Ling（吳偉豪飾）追賊，不小心弄傷腳並由朱Ling揹起她，Sweet到爆！

葉倩文（Sophie）分享對Candy感情發展的看法，擁有一雙長腿的她大方分享護腳貼士。

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Candy動作場口

戲中的Candy穿著高踭鞋追賊，問到Sophie於拍攝前要做甚麼準備？

她說：「有唔同機位角度，正式同埋試跑加加埋埋大概跑咗10個take，但係路程比較短，所以都唔算跑咗好多。」

興趣廣泛的Sophie先後於小學及中學參加過田徑隊和跳中國舞，今次的動作場面對她來說不算太難。

她謂：「小學參加過田徑隊，中學有跳中國舞都試過着高踭鞋跳，由細到大對腳都算做過下運動，所以都唔太難，拍之前拉下筋就可以啦。肢體協調同靈活都係演員需要訓練嘅其中一個部份，比起好多動作演員我着高踭鞋追賊真係好小事。」

談到護腳貼士，Sophie笑言：「其實我份人比較懶，少做呢啲嘢，但係冬天有時沖完涼會查潤膚膏，夏天有時會噴下防曬噴霧。」

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Candy與朱Ling的感情線

不少觀眾都很喜歡Candy和朱Ling這對CP，Sophie表示：「多謝觀眾支持！其實我都係尊重編劇，睇吓佢哋點樣寫落去。 暫時睇劇情好似有機會一齊，但係因為我知道Ricco嚟緊要拍一套新劇，暫時我都仲未收到關於0Can線嘅劇本，即係未來個幾兩個月都應該唔會有發展住，我都冇開愛回家一段時間啦，始終補習社嗰度又停咗發展，感情線又未有劇本，如果觀眾都想睇Candy 可能都要耐心等候。目前客串緊奪命提示，我唯有一路拍着第二套劇，一路期待一下Candy嘅發展。」

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Candy的「另一半」

問到朱Ling以外的「另一半」人選，Sophie笑指：「好搞笑，有啲網民叫我考慮Tiffany, 因為我俾朱0更加細心清楚佢鍾意食咩芝士。不過可惜女仔同女仔嘅感情係八點應該未必出得街，如果唔係都會幾有趣，因為其實女女都係反映其中一種社會現象，都貼合處境劇圍繞時事同生活嘅宗旨，但可能香港某程度上都仲係比較保守，女女情節喺美劇或其他地區會比較多。」

她續說：「我見有啲網民亦開始叫我考慮吓同Mike(曾展望)發展，我諗咗一下都覺得可能會幾有趣。之前有一場戲同Mike合作咗一次，係講述佢同阿壯請我幫忙，拒絕佢嘅時候我叫佢阿Mark，佢叫我Mandy，呢個都係演員當場發揮嘅設計，咁啱導演又OK。就咁睇我會覺得呢兩個演員自己係有默契、火花嘅，同埋有少少火藥味嘅角色會幾好睇。」

她認為：「其實劇本點寫我點做我真係冇乜所謂，最緊要個劇情捨得有得發揮，如果唔挑選戲內有嘅角色都好玩㗎。加個新人入嚟，又可以同多一位同事合作，互相學習下，又有新火花都可能幾正。」

相信觀眾都很期待Candy的感情戲。

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記者：梁樂欣