【揸車遊船河】期間限定汽車渡輪周日重現　駕車上船體驗無塞車過海

▲ （油蔴地小輪圖片）

油蔴地小輪成立100週年 ，決定推出慶祝活動，推出期間限定的「汽車渡輪2023」，3月26日早上駕車上船過海，連人帶車只需150元，便可由觀塘往北角，途經啟德、紅磡、尖沙咀和灣仔等地。

詳情如下：

日期：2023 年 3 月 26 日(星期日)

時間：8:15am - 10:00am

航線：觀塘汽車渡輪碼頭->啟德->紅磡海濱長廊->尖沙咀->灣仔->北角汽車渡輪碼頭

費用(已包括司機與乘客)： 電單車 $75/輛 私家車 $150/輛

報名連結

油蔴地小輪目前共擁有5艘汽車渡輪，是香港唯一提供「汽車渡輪服務」及「運載危險品車輛服務」的渡輪公司。受過海隧道影響，汽車渡輪業務客量低下，現時汽車渡輪服務已成「節日、特定日子」限定服務，而危險品汽車渡輪服務則維持每日提供服務。

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記者：陳梓蔚