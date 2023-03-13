【高官訪京】李家超在京晤港人商會　支持港企到京尋找商機

▲ 李家超（中）和中國香港（地區）商會會長楊莉珊（左）。(政府新聞處圖片)

全國兩會今日早上閉幕，特首李家超於下午開啟訪京行程，與中國香港（地區）商會成員會面，了解港商在內地發展的情況，並讚揚商會多年來一直支持特區政府施政，團結在內地的港人及港企。

會面中，李家超與商會談到如何加強與全球各大商會之間的連接，支持更多香港企業到北京尋找商機，以及更多內地民營企業赴港上市，商會亦會在北京大型活動中積極推廣香港，說好香港故事。

李家超引述中國香港（地區）商會會長楊莉珊指，商會尤其關心那些在內地求學、工作和創業的香港青年，很多商界翹楚都歡迎香港青年來北京參觀、實習和交流，幫助青年加深對祖國的了解。李家超指，港府一向鼓勵香港的青年多到内地走一走、看一看，除了可探索個人發展機遇外，更可親身感受祖國一日千里的經濟發展和深厚的文化實力。

隨着香港與內地全面通關，李家超相信更多港人港商將到內地發展，積極把握國家發展大局帶來的無限機遇。他又期望，商會繼續為港人港商提供協助，並以親身經驗向各界宣傳香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

楊潤雄在京會見國家體育總局局長高志丹



同樣開啟訪京之旅的文化體育及旅遊局局長楊潤雄，則在京會見國家體育總局局長高志丹，了解國家體育發展的方向以及探討交流和合作的機會。楊潤雄表示，國家體育總局一直支持香港的體育發展，香港不少精英運動員亦獲得機會到內地與國家隊一同訓練，改善競賽水平。他又期望可繼續深化相關安排，通過香港參與舉辦2025年全國運動會的契機，推動香港體育產業更好融入粵港澳大灣區的發展之中。

▲ 楊潤雄（左）在北京與國家體育總局局長高志丹（右）會面交流。(政府新聞處圖片)

李家超明日將開始拜訪中央部委，相關政策局局長將參與；楊潤雄及代表團明日繼續北京行程，後日下午啓程返港。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸