【生育意向】港人生育意願創9年新低　近7成被訪者指房屋津貼增誘因

▲ 港人生育意願創9年新低，近7成被訪者指房屋津貼增誘因。（資料圖片）

港人生育意願再創新低。香港婦聯調查發現，逾千名受訪者中，只有24%願意生育小朋友，創相關調查舉行9年以來新低。被訪者認為影響生育意願的主因是「育兒經濟壓力大」，而「政府提供購買房屋津貼」可增加生育意願。婦聯促請政府落實多項有利措施，包括每名新生子女津貼2萬港元，鼓勵年青夫婦生育。

被訪者認為影響生育意願的主因，首三位分別是「育兒經濟壓力大」，「工作繁忙沒有時間和精力照顧小朋友」，「房屋問題嚴重，屋企空間不足」，選項與往年結果一樣，但排序有點不一樣。「育兒經濟壓力大」取代了「房屋問題嚴重，屋企空間不足」，成為了最影響生育的主要原因。

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婦聯指，香港人的薪金水平增幅，遠不及消費物價，不少年輕家庭收入扣除租屋或供樓和基本消費等，生活捉襟見肘，更遑論養育小朋友。再者，香港過去一年多飽受新冠肺炎疫情影響，不少企業均錄得嚴重虧損，不少「打工仔」都是朝不保夕，今時今日養育小朋友對事業處於剛起步的年輕夫婦來說，壓力實在不算少。

婦聯認為，雖然財政司司長陳茂波在上月公佈的財政預算案中，增加薪俸稅及個人入息課稅下的子女基本免稅額及每名子女於出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元，但這1萬元的增幅是作用不大，不足以成為年輕夫婦生育子女的強大誘因。

是次調查亦反映，有787名、67%的被訪者認為「政府提供購買房屋津貼」增加生育意願，其次是756名，64.2%受訪者認為的「育嬰津貼/兒童學習津貼」予育有子女的家庭。婦聯指，這說明了空間是對生兒育女非常重要的考慮因素，倘年輕夫婦連安身之所都沒有，又怎談及生兒育女。香港百物騰貴，基層人士、年輕一輩的家庭，甚至中等收入人士，生活壓力亦見沉重，這與受訪者最多選擇因「育兒經濟壓力大」而不生育的原因是緊扣的。

香港婦聯副主席、社會政策研究委員會召集人歐陽寶珍促請政府重視「少子化」的問題，提供有利的生育措施，鼓勵年青夫婦生育意願；增設每名新生子女津貼2萬港元，及成立家長與政府1:1配對的子女成長基金，上限為20萬港元，減輕年輕夫婦照顧嬰幼兒的經濟壓力；帶頭全面落實家庭友善政策，包括五天工作周、彈性工作時間、僱主託兒服務等。

另外，優化「鄰里支援幼兒照顧計劃」，包括加強社區保姆訓練、上調服務獎勵金、及支持地區婦女團體在全港各區鐵路站附近開設託兒中心，讓婦女們能讓家中孩童託管於熟悉的環境，增加她們生育子女的誘因。

歐陽寶珍又促請政府增建公屋、居屋，育有子女的家庭優先輪候，改善年輕夫婦的居住生活質素，締造有利生育的環境；及向首次置業並且育有子女的年輕家庭提供買房津貼，讓他們有合適的居住空間，並可鼓勵他們生育；應落實標準工時相關政策，減低員工因工時過長影響工作效率、身心健康，以及維繫家庭關係的時間；並盡快增加資助幼兒中心等服務名額，並加推至每年循序漸進增加提供的名額，以追回已落後的服務水平。

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責任編輯：陳麗娜