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【兩會2023】習近平：強國建設離不開港澳繁榮穩定　各界如何解讀？

政治 17:52 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

特首李家超表示，香港必定會發揮自身所長、服務國家所需。（關景騰攝）

十四屆全國人大一次會議今日在人民大會堂舉行閉幕，國家主席習近平發表講話，提到推進強國建設，離不開港澳長期繁榮穩定，會堅定不移貫徹一國兩制；又強調要更好統籌發展和安全，貫徹總體國家安全觀，健全國家安全體系，增強維護國安能力，以新安全格局，保障新發展格局。

特首李家超表示，香港必定會發揮自身所長、服務國家所需，更好發揮參與者與貢獻者的角色，更主動對接國家戰略，更積極融入國家發展大局，為中華民族偉大復興作出貢獻。

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政務司司長陳國基表示，在國家加快構建新發展格局、着力推動高質量發展的大勢下，香港特區政府定必致力發揮自身優勢，鞏固提升香港在國家「十四五」規劃下「八大中心」地位，實現創新突破、增強發展動能。

陳茂波：要鼓足幹勁   將藍圖變成現實

財政司司長陳茂波表示，習近平的講話，是推進香港各項工作的重要指南，也是信心所繫，接下來要做的，就是鼓足幹勁，將不同的藍圖變成現實，向國家、向市民交上合格成績表。

對於國務院總理李強指出，中央政府始終高度重視發揮香港的優勢和特點。陳茂波認為，是對本港工作的肯定，也是要求和鞭策，認為本港需要繼續鞏固發展，打造新優勢，開拓創新，闖出新天地。

律政司司長林定國表示，如何在全方位貫徹總體國家安全觀、健全國家安全體系、增強維護國家安全能力方面貢獻更多力量，是港府其中一道必答題。他提到，律政司正全力推動《法律執業者條例》修訂，以完善國家安全法律。

鄧炳強：必發揚鬥爭精神  亦會拼搏自強

政務司副司長卓永興表示，習近平的重要講話，清楚闡述國家發展的戰略、施政的目標和對香港特區的要求，是極重要的指導思想，是愛國愛港者必須學習領略的不移至理。

保安局局長鄧炳強表示，深明安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提，維護國家主權、安全、發展利益更是「一國兩制」的最高原則。必將保持「憂患意識」及居安思危，發揚鬥爭精神，除了要在維護國家安全的重任上克盡己職，亦會做到拼搏自強，凝聚社會各界。

政務司副司長卓永興表示，習近平的講話，清楚闡述國家發展的戰略、施政的目標和對香港特區的要求，是極重要的指導思想，是愛國愛港者必須學習領略的不移至理。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，身為特區主要官員，必定會本着守正創新，銳意進取、頑強拼搏的精神，堅定確保「一國兩制」實踐行穩致遠，發揮香港所長，貢獻國家所需，不斷為國家富強建設、民族偉大復興添磚加瓦，增光添彩。

廠商會：國家重視香港是底氣所在、機遇所在

廠商會認為，國家非常重視香港，是香港的底氣所在、機遇所在。在國家推進更高水平對外開放的進程上，香港應用好作為國際金融中心和國際貿易中心的優勢，擔任國家與世界循環互動的平台，助力吸引外資，並持續推進區域經貿融合，以配合國家的國際經貿戰略。

香港中華總商會表示，中央高度重視和關心香港發展，鼓舞人心，定必全力支持特區政府依法和有效施政，配合各項有利工商經濟和社會民生持續發展的政策措施，為增強香港發展動能，貢獻商會力量。

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責任編輯：關景騰

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