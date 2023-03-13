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【娛圈喜事】任家萱貼超聲波圖報喜　Selina宣布懷孕BB取名小腰果

娛樂 18:38 2023/03/13

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

台灣女子組合S.H.E成員任家萱（Selina）宣布懷孕。

台灣女子組合S.H.E成員任家萱（Selina）宣布榮升媽媽，Selina於IG分享超聲波圖公布懷孕喜訊，並為肚內BB改名為「小腰果」。

【娛圈喜事】任家萱離婚6年終「脫單」　宣布拍拖：幸運戀情正萌芽

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Selina懷孕了

Selina於IG寫道：

真心感謝.
滿心喜悅.
跟大家分享一個好消息❤️

我～懷～孕～了！🤰🎉

肚子裡的寶貝，
我取名叫「小腰果」！
為什麼呢？
歡迎收聽我的節目「迎任而解」！
（哈哈哈！不忘宣傳一下🎊）

加滑說：
「好可愛的小名喔😍😍
喜歡🥰🥰」

甄說：
「小腰果很中性，
可男可女，
可甜可鹹，
可以帶皮也可以去皮，
甚至頑皮👻」

我說：
「腰果啊～
彎彎的，
似微笑的眼睛。
上揚的，
似笑開的嘴角！
媽媽希望腰果是個快樂的小孩❤️」

【此情不再】任家萱前夫承認與金鐘視后相戀　單身Selina：還是相信愛情

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送打油詩予小腰果

她續說：

去年三月，
我介紹小徐時寫了首打油詩，
公平起見，
今年這首打油詩就送給小腰果吧！

女人四一一枝花
幸運生命正萌芽
彼此珍惜同步伐
大喜大樂請吃糖

春暖花開，我的腰果也來了🥰

演唱會被求婚

律師張承中於2008年開始追求Selina，不過二人起初未有承認戀情，直到S.H.E於2010年舉行「愛而為一世界巡迴演唱會」時，張承中於在觀眾席上求婚，才將二人的關係公開，並於9月12日訂婚。

可是，Selina於同年10月燒傷，並將結婚推遲，期間張承中每天到醫院探望及陪伴，雖然Selina曾提出分手及兩度退婚，但張承中對她仍然不離不棄。

2011年，Selina於30歲生日當天（10月31日）與張承中結婚，並由馬英九證婚。

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發展姊弟戀

不過在2016年，Selina和張承中宣布離婚，二人從夫妻變回朋友。

而在2019年，Selina於內地綜藝節目《女兒們的戀愛》中接受比她少11年的張軒睿，且於節目尾聲以「我的男朋友」稱呼對方。

到2022年，Selina宣布有新戀情，她透露跟低調的圈外男友已拍拖半年，另一半比她少7年，希望外界給予祝福。今天，Selina公布懷孕消息，獲不少網民送上祝福。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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