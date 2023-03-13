【娛圈喜事】任家萱貼超聲波圖報喜　Selina宣布懷孕BB取名小腰果

台灣女子組合S.H.E成員任家萱（Selina）宣布榮升媽媽，Selina於IG分享超聲波圖公布懷孕喜訊，並為肚內BB改名為「小腰果」。

【娛圈喜事】任家萱離婚6年終「脫單」 宣布拍拖：幸運戀情正萌芽

Selina懷孕了

Selina於IG寫道：

真心感謝.

滿心喜悅.

跟大家分享一個好消息❤️

我～懷～孕～了！🤰🎉

肚子裡的寶貝，

我取名叫「小腰果」！

為什麼呢？

歡迎收聽我的節目「迎任而解」！

（哈哈哈！不忘宣傳一下🎊）

加滑說：

「好可愛的小名喔😍😍

喜歡🥰🥰」

甄說：

「小腰果很中性，

可男可女，

可甜可鹹，

可以帶皮也可以去皮，

甚至頑皮👻」

我說：

「腰果啊～

彎彎的，

似微笑的眼睛。

上揚的，

似笑開的嘴角！

媽媽希望腰果是個快樂的小孩❤️」