【子宮肌瘤】41歲Selina宣布懷孕喜訊　自爆體內有4粒子宮肌瘤 【附飲食禁忌】

▲ 41歲Selina宣布懷孕喜訊，自曝體內有4粒子宮肌瘤。

台灣女子組合S.H.E成員，現年41歲的Selina（任家萱），自歷經火劫及失婚後，去年開始似乎一切漸上正軌，繼公布與年輕7歲的「小鮮肉」男友拍拖後，今日（13日）再次宣布懷孕喜訊，並透露目前已懷孕12周。不過，同時她亦表示自己懷孕初期有少許不適，並自爆現在體內有4粒子宮肌瘤。

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Selina今日(13日)在廣播節目《迎任而解》中分享「我的年度計畫」，親自宣布懷孕喜訊：「我，任家萱Selina，我懷孕了。為甚麼我想要選在這節目呢？因為我就是想要任性一次、寵愛我的粉絲，因為通常你們接收到我的訊息跟我的新聞，都是在新聞媒體，或者是在我分享的文章、我的貼文上面，有時候你們都不會第一時間知道，而是被告知的。」

她又透露，驗孕當日，眼見試紙出現兩條線時，感到十分難以置信，曾叫男友再買其他牌子的驗孕棒，直到真的得出同一結果時，她坦言即時控制不住淚灑當場。

我要當媽媽了，真的就哭了。

至於為何幫寶寶取名為「小腰果」？她則指因為早前去越南旅行，印象令她最深刻的就是腰果。

至於目前身體狀況，Selina透露現在體內有4顆子宮肌瘤，「健檢時發現的，有顆大到4公分（厘米），可能跟現在的腰果差不多大，但還好，大家不用太擔心，醫師有說我長肌瘤的位置不會影響到小孩子，算是很幸運。」其他不適症狀還包括:便秘、汗皰疹、飲食習慣改變等。

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關於子宮肌瘤

本港婦產科專科醫生方秀儀曾受訪講解「子宮肌瘤」（Uterine fibroids/leiomyomata）的症狀及成因。「子宮肌瘤」俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤，屬常見婦科疾病。

子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤，以及間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。這些都是患有子宮肌瘤的症狀。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20-30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩三次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

7種食物慎吃

本港註冊中醫師何慧欣曾在facebook上分享7種含雌激素食物，包括燕窩、雪蛤膏、蜂皇漿、乳鴿、羊胎素、雞皮、脂肪，其中動物脂肪因較易儲存雌激素，何醫師稱患有子宮肌瘤及乳腺增生的人士應盡量少食。

何醫師解釋，子宮肌瘤及乳腺增生患者，應盡量避免進食雞皮、雞翼、雞翼尖、雞腳等位置，原因是雞皮及動物脂肪都比較容易儲存雌激素。

何醫師提醒，偶然進食一次無妨，但記得「少吃多滋味、多吃壞肚皮」。

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責任編輯：羅嘉欣