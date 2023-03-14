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【睡眠危機】6個原因半夜總係紥醒？　醫生：恐是疾病先兆

醫生診症室 10:07 2023/03/14

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熱門 奧斯卡2023 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

美國一項研究指出，有35%的人在一周內，會至少半夜起床3次。

都市人壓力大，睡眠質素變差也是常發生的事。美國一項研究指出，有35%的人在一周內會至少半夜起床3次，研究指出原因有6種，除了飲太多水導致尿頻外，患上睡眠疾病如「睡眠呼吸中止症候群」都是原因之一。

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【活得健康啲】拆解OL一個愈食愈肥致命傷　健身教練推薦「生酮美食餐單」飽住瘦

台灣重症醫學專科醫師黃軒，日前在Facebook專頁分享一項美國針對睡眠的研究，指出人們經常在半夜醒來的6大原因：

1. 睡眠疾病

黃軒指出，這是最常見的原因。其中「睡眠呼吸中止症候群」又是半夜醒來的常見原因。這個病導致一個人逐漸會急促和淺呼吸，也可致一個人不知覺吸不到氣缺氧，而醒來時大吸一口氣。

至於另一原因——「肢體不安症候群」，是指夜間休息或睡覺時，人會有「不自覺的腿部抽動」情形，長期下來影響睡眠，也可能引起抑鬱症。

2. 過度肥胖

過度肥胖，尤其「BMI超過30」的肥胖人士，睡覺時容易導致呼吸道阻塞，而且常常在半夜醒來。長期下來睡眠不足，更容易導致肥胖不易減下，發生惡性循環。

3. 精神疾病

患上焦慮症、抑鬱症，都會容易使人半夜醒來。27%的人士半夜醒來，可能是因為焦慮症發作；另外27%人士則是因為抑鬱症，導致半夜會醒來；至於情緒不穩的人士，即使睡覺了，半夜也會醒來。

4. 身體疾病

有14%的人半夜醒來，是因為有胃食道逆流造成；11%的人卻可能是乾癬或濕疹皮膚癢，而半夜醒來。慢性病患者也有16%可能因為身體局部疼痛，而半夜醒來。

5. 起床小便

睡前喝太多水、太多含「酒精或咖啡因」的飲品，都會使人容易半夜起床。年紀較大的男士前列腺腫大或女人懷孕，也是容易使這群人半夜容易起床小便的原因。

6. 周邊環境

房間太冷、太熱，房間太亮，這些環境會使人半夜起床。當然如果另一半一直打鼻鼾、孩子哭泣，或寵物使周遭環境變得不安，都可能會使人半夜醒過來。

黃軒最後提醒，許多疾病是可以提早改善，也可以解決半夜一直起來的問題。他認為，很多人不以為半夜一直起床，也許是一種可能需要治療疾病的前兆，亦因而常常錯過了黃金診治時間。

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責任編輯：羅嘉欣

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