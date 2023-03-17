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【功德無量】建免費骨灰龕安置貧苦孤魂 善翁無悔耗資千萬：決定是對的

健康 13:52 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

郭金恩無悔自己的決定

世界有不少慈善家，其中馬來西亞善心拿督郭金恩，11年前自掏腰包400萬令吉(約港幣700萬)買地及興建一座免費骨灰龕，專為貧苦缺錢執葬或客死異鄉無人認領的往生者提供靈位，多年來已安置了超過接近300名往生者，讓亡魂「有家可歸」。

郭金恩在馬來西亞曼絨縣是一名成功的企業家，因常常行善被冠以慈善家美名。他講述當年興建功德堂的初衷時表示，當年的用意除了助人，也為了感恩父母的養育和教誨之恩，每年春秋二祭，家中後輩都要參與，以銘記先祖的恩情。

回想過去，我的決定是對的！

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開放式管理隨時拜祭

綜合馬來西亞報道，骨灰龕是開放式管理，任何人可隨時前往拜祭，郭金恩會聘請職員則會每隔一段時間前往打掃及清理。除了建築費外，受惠的往生者除了可免費獲得骨灰靈位外，其他的費用包括棺木、火化費和運輸費等都由郭金恩包辦，單是過去11年耗資120萬(約港幤210萬)。

郭金恩表示，當年起骨灰龕時，只想讓當地的貧困人士、無親無故的往生者以及客死異鄉的華人有個安頓之處，後來發現有許多外勞或外籍人士在大馬工作時客死異鄉，以致沒人料理身後事，結果他都仗義「收留」。

家族承諾兒女跟隨

郭金恩表示，如果往生者是他認識或朋友推薦，他也會考慮贊助其它費用，包括聘請法師為往生者念經打齋等。由於骨灰龕內設有5,500個骨灰靈位，若全部處理，郭金恩還要再花2千多萬令吉(約港幣3,500萬)才完成，他回應說︰

這是我的承諾，也是我兒女的承諾，因此無論是我本人或兒女都願意承擔這筆費用。

而被委以重任、負責接收骨灰龕的郭金恩侄兒郭先生亦指︰「這份工作責任重大，不只是全年無休，甚至是全天候24小時服務。」 由於往生者來自大馬各地，有時是被安排通過公共交通運送，所以經常送抵骨灰時已是凌晨時分，他也試過多次從睡夢中起身，前往約定地點交收骨灰︰

一些往生者被送來時是無名無姓的，我們不能胡亂給往生者按名，最後只能用無名氏了。

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責任編輯：王明芳

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